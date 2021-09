La ciudadanía gozó en el feriado, apoderándose de los espacios públicos

Unas 28 arterias y sus respectivas intersecciones se volvieron peatonales durante el fin de semana y ayer, feriado, esperando que la ciudadanía se apodere de las calles. El bloqueo temporal fue organizado por la Municipalidad de Asunción. Los beneficiados directos fueron los gastronómicos, que tienen el permiso para ofrecer sus servicios en las calles y veredas, con el debido distanciamiento de dos metros entre las mesas.

Hubo muy buena respuesta de las familias, que llenaron las mesas tanto de día como de noche. Asimismo, los jóvenes se apoderaron de las calles por la noche en zonas como Senador Long y en calle Palma.

Variadas actividades

La Municipalidad de Asunción también ofreció actividades culturales y artísticas. Se realizaron visitas guiadas en el Panteón de los Héroes, con la presentación de historiadores. También hubo “Teatro en la Calle” y se llevó a cabo el City Tour por la ciudad, además de visitas guiadas en la Manzana de la Rivera y festivales artísticos. Asimismo, en la Costanera de Asunción las personas pudieron disfrutar de una feria gastronómica.

Restaurantes sintieron mayor concurrencia

Oliver Gayet, de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, dijo que si bien ellos no se benefician tanto con el cierre de calles como sí los bares, de igual manera sintieron mucho movimiento durante el fin de semana.

Los restaurantes asuncenos en su mayoría no pueden hacer cierre de calles por apostarse en lugares como Mariscal López, donde cerrar la avenida sería un caos. No obstante, Gayet contó que “este fin de semana fue mejor a lo que pensábamos. Ante un feriado largo generalmente se vaciaban los restaurantes, pero esta vez mucha gente no viajó, porque la condición económica no estaba como para hacerlo, por lo que prefirió quedarse e invertir en un restaurante”.

Gayet añadió que están esperanzados a que se puedan ir levantando las restricciones, por ejemplo, con relación a los 2 metros de distancia entre mesas, ya que les gustaría poder tener más mesas dentro de sus locales. Esto sería posible en el caso de que no haya una nueva ola de covid-19.