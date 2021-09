Mario Abdo acompañaría la “criminalización” de invasiones, según diputada

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de la ley que endurece penas contra invasores de tierra, los legisladores hablaron sobre la sanción de dicha normativa.

Al respecto, la diputada colorada Jazmín Narváez expresó que consideran que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acompañaría el proyecto de ley, es decir, el Poder Ejecutivo promulgaría las modificaciones hechas al artículo 142 del Código Penal y establece una pena de 10 años de cárcel a las invasiones de tierras privadas. “Nosotros suponemos que él (Mario Abdo) va a acompañar. Al respecto tuvimos un amplio debate”, comentó.

Según la diputada, al Mandatario le pareció que la situación es bastante completa porque están contrapuestas dos cuestiones muy válidas: una es la defensa de la propiedad privada y otra, la cuestión de la sensibilidad social.

“Es una cuestión sensible desde todo punto de vista. Para todos los que estamos acá no es un decisión sencilla la asumida hoy”, acotó.

Bancada de HC, en defensa de la propiedad privada

Por su parte, el diputado cartista, Raúl Latorre, expresó que con los hechos violencia que se dieron en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba en la Cámara Baja la ley anti invasiones, se demostró que existen agitadores. También reprochó que los manifestantes hayan herido a policías y violentado vehículos de particulares.

Comentó que su bancada tiene la posición clara de no “enfrentar a paraguayos contra paraguayos” y que siempre van a defender la propiedad privada. “Nosotros no vamos a ser forzados a votar en contra de nuestra consciencia o nuestros pensamiento”, afirmó. Igualmente, manifestó que no acompañarán los discursos de odio ni de coacción.

Según Latorre, la ley que endurece las penas por las invasiones evitará los “atentados” contra la propiedad privada. “Yo creo que es una posición política clara y firme en contra de las invasiones, en contra de atentar contra la propiedad privada”, aseveró.

Este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó por 49 votos a favor, tres en contra y una abstención el proyecto de ley que aumenta a 10 años la pena de carcelaria contra invasores de la propiedad privada.