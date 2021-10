Engineering ya tiene otra firma para seguir facturando si DNCP le sanciona

La empresa 3CCC SA, que hoy figura como uno de los principales accionistas de la empresa Barrail Hermanos SA, fue creada por María del Mar Cabello Manevy, esposa del dueño de Engineering, Juan Andrés Campos Cervera, y su hermano Sebastián Fernando Cabello Manevy, según figura en el documento oficial de constitución de la firma al que accedió este diario.

La sociedad de los hermanos Cabello Manevy se constituyó en marzo de este año, aparentemente solo para sumarse a los nuevos accionistas de Barrail Hermanos, constructora que se vendió en octubre del año pasado a varios inversionistas, entre ellos los propietarios de Engineering.

La esposa de Campos Cervera se desempeña como gerente general de Engineering e incluso, otro de los gerentes de la “superproveedora”, Armando Anastacio Amarilla Ramos, también figura como accionista de Barrail Hermanos, según los datos. Amarilla sería uno de los hombres de confianza de Campos Cervera, según trascendió ayer.

De acuerdo con el acta de la asamblea ordinaria de accionistas de Barrail Hermanos SA, con fecha del 21 de agosto último, Amarilla Ramos, fue electo como presidente del directorio de Barrail y el cuñado de Campos Cervera, Cabello Manevy, fue designado vicepresidente de dicha compañía.

Con sus cercanos en puestos estratégicos, el dueño de Engineering tiene el terreno preparado para seguir facturando con el Estado, ante la inminente sanción con suspensión que le aplicarían a su empresa en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras el sumario en el caso de la pasarela “ñandutí”. El sumario concluiría esta semana.

Si bien Campos Cervera no figura como accionista de Barrail Hermanos, él es quien da las directrices en la empresa, según correos internos a los que accedió ABC. En uno de ellos, dirigido a uno de los funcionarios, por ejemplo, señaló: “Necesito los costos finales de las obras vigentes (saldos a erogar) para terminarlas. Sin importar si estas superen o no el monto pendiente de cobro por obra, necesito determinar la rentabilidad actual con lo que tenemos en cartera, sea esta positiva o negativa”.

Cuñado intenta negar vínculos con Engineering

Sebastián Fernando Cabello Manevy, cuñado de Campos Cervera, indicó que la empresa 3CCC SA no tiene vínculos con Engineering y que “es una sociedad particular que tengo con mi hermana”. Pero no supo explicar cómo llegaron a ser accionistas de Barrail Hermanos. “Esa información no quiero dar porque es una información personal”, dijo.

Pese a que Campos Cervera es quien da las órdenes en Barrail Hermanos, Sebastián expresó que Juan Andrés “no tiene ninguna relación ni vinculación con Barrail, solamente yo estoy medido acá, a título personal”. Insistió: “Yo tengo suficiente arraigo y vínculo como para ser una persona independiente y crear mi propio negocio, no tiene absolutamente nada que ver con Engineering”, expresó a ABC.

Según documentos, María del Mar Cabello Manevy tiene 19 de las 20 acciones emitidas por 3CCC SA, que tiene un capital de G. 1.000 millones, y su hermano Sebastián tiene una sola. ABC intentó contactar con María del Mar Cabello, pero no se tuvo respuestas.

Por su parte, Armando Anastacio Amarilla Ramos, señaló que ya no es gerente de Engineering, cargo que según él dejó en julio y tampoco quiso explicar cómo llegó a ser accionista y presidente de Barrail Hermanos. Prometió recibir hoy a las 10:00 a un equipo de este diario.

Cambió la suerte de Barrail Hermanos

Con este Gobierno, la firma Barrail Hermanos dejó de ganar licitaciones, lo que causó problemas a sus finanzas, según las fuentes de este diario. Esta situación obligó a sus dueños a vender la mayor parte de las acciones de la compañía (ver accionistas en facsímil). Pero ahora la suerte de la firma vuelve a cambiar, pues apenas se oficializó el nuevo directorio de la empresa, ésta ya ganó una millonaria licitación.

En este caso, el MOPC adjudicó las obras del “Gran Hospital del Sur” de Encarnación por US$ 30,7 millones al Consorcio Hospitalario del Sur, que está integrado por la Sociedad Constructora Chaco SA, Barrail Hermanos SA de Construcciones, EISA y Ricardo Díaz Martínez.