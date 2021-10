Docentes percibirían un aumento que en el sector privado se dio en 6 años

El referido estudio señala que para el periodo comprendido entre 2016 y 2020, si se toma como ejemplo un docente de la educación escolar básica correspondiente a la categoría “L3D”, se observa un aumento de 48% entre un año y otro, pasando de G. 3,6 millones en 2016 a G. 5,4 millones en el 2020 (de esta manera, un docente recibe un salario de G. 2,7 millones por turno).

En cuanto al crecimiento de estas remuneraciones año a año, de la citada categoría, en el 2017 el aumento fue del 8%; en 2018 fue 18%; en 2019 fue 16%; y, finalmente, en 2020 no hubo un ajuste por las restricciones presupuestarias y medidas fiscales implementadas para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Explica que en 2021, con un ajuste salarial de 16% como solicitan los docentes se tendrá un incremento de 72% con respecto al salario de 2016 (de G. 3,6 millones a G. 6,3 millones); mientras que un aumento del 8% (propuesta del Ejecutivo) resultará en un crecimiento de 60% de los salarios con respecto al mismo periodo (de G. 3,6 millones a G. 5,8 millones).

En contraposición, es importante mencionar que, durante el mismo periodo el salario mínimo para el sector privado solo se incrementó 17% por motivo de la inflación, como lo establece la ley. De esta manera, en un solo aumento del 16%, los docentes recibirán el aumento del sueldo mínimo del sector privado de seis años.

Sostiene el informe, que si bien los ingresos tributarios tuvieron un aumento nominal del 18%, el ajuste salarial del 8% implicará un gasto adicional anual de US$ 70 millones y el 16% representará US$ 140 millones más, afectando la estabilidad de las finanzas públicas y el plan convergencia fiscal del Ministerio de Hacienda.

Sumado a esto, agrega el análisis, el sistema educativo enfrenta importantes desafíos, como la mejora en los indicadores estándares del rendimiento de los estudiantes, la capacitación de los docentes, entre otros, en un marco de reforma y transformación integral del sistema.

Con relación a las jubilaciones, al cierre de 2020 el sector docente registró un déficit de US$ 90 millones, financiado en partes con la reserva depositada en el Banco Central del Paraguay (BCP), siendo el primer año desde la reforma del 2003 en que se utilizan. “Se prevé que en el 2021 el déficit del sector sea de US$ 102 millones”, puntualiza. Además, alerta que el sector ya cuenta con parámetros de jubilación diferenciados de los demás sectores de la Caja Fiscal: no requieren una edad mínima para la jubilación y poseen tasa de sustitución diferenciada.

Médicos ganarán G. 20,7 millones

El análisis puesto a consideración del gobierno también señala la implicancia del reclamo del sector médico e indica que un médico actualmente tiene un salario promedio de G. 5.400.000 por vínculo y pasaría a ganar G. 6.900.000, que equivale a 28%.

“En promedio un médico tiene 3 vínculos, 2 de 12 horas semanales y uno de 24 horas. Es decir, un médico gana hoy en promedio G. 16.200.000 por 48 horas semanales. Hay que considerar que los médicos contratados tienen un salario menor, que está en torno a los G. 4.900.000 por vínculo”, explica el informe.

Añade que los médicos están reclamando en primer término la equiparación en la carga horaria, lo que implicaría que el vínculo de 24 horas pase a 12 horas. Esto implicaría automáticamente que el Ministerio de Salud contrate a un nuevo médico para cubrir los turnos cesantes, o en su defecto pagarle el doble al médico que tiene ese vínculo. El costo adicional es de US$ 40 millones, señala.

El argumento del sector es que a “a igual trabajo igual salario”, lo cual se debería analizar porque estos vínculos de 24 horas se sustentan en contratos que en su momento los médicos acordaron con Salud, y nunca hubo una imposición por parte del referido ministerio.

Menciona que para tener como parámetro, en el Poder Judicial hay una gran cantidad de abogados y no todos ganan igual; también el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) tiene una gran cantidad de ingenieros con diferentes niveles salariales.

Al respecto, afirma que el salario debe ser en función a criterios objetivos, como la capacitación, experiencia, idoneidad. “Un médico que inicia su carrera no puede ganar lo mismo que aquel que tiene 20 años de experiencia”, asegura.

Añade que Salud viene implementando gradualmente la incorporación del sector médico a los vínculos de 12 horas, aproximadamente 50% del plantel de médicos ya está equiparado a las 12 horas en sus 3 vínculos.

Existe, por otro lado, una propuesta legislativa que eleva el piso salarial a 3 salarios mínimos, es decir cerca de G. 6.900.000 por vínculo, con lo cual el salario promedio de un médico por 3 vínculos sería de G. 20.700.000, por 36 horas semanales.

“Un ministro del Poder Ejecutivo tiene un salario de G. 25.000.000. Un médico puede hacer 12 horas semanales en una guardia de fin de semana y, además, tiene la posibilidad de ejercer al mismo tiempo su profesión en el sector privado, cosa que ninguna otra profesión lo puede hacer. Esto tendría un costo adicional de más de US$ 30 millones”, añade el estudio.

Advierte que otro riesgo en puerta del sector médico es su jubilación diferenciada, con la ley vigente un médico se puede jubilar a los 55 años con un promedio de 90% de su salario.

Un médico que empieza a aportar después de los 30 años el 16% de su salario, se jubilará a los 55 con el 90% de tasa de sustitución (la formula no cierra ya que como mínimo el Estado deberá cubrir su jubilación por un promedio de 20 años o más). Misma situación sucede con militares, policías y docentes, destaca finalmente.