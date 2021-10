Huelga docente: Gobierno concede aumento de 11%, pero maestros siguen paro exigiendo el 16%

En conferencia de prensa, los ministros de Educación y de Hacienda, Juan Manuel Brunetti y Óscar Llamosas, respectivamente, informaron la última propuesta del Gobierno a los docentes, consistente en un aumento salarial de 11% que les permitirá a los 78.890 educadores del país alcanzar un salario básico de G. 3.000.000 por turno (cuatro horas), aplicable desde este octubre.

Pero dicho porcentaje no convenció al magisterio nacional, que decidió proseguir con las protestas hoy, cumpliéndose así una semana sin clases y perjudicando a más de 1.200.000 alumnos.

Los docentes, que nuevamente marcharon hasta Hacienda y luego hasta la sede del MEC, siguieron las declaraciones de ambas autoridades por los medios de prensa. Al término, Brunetti salió a expresar que “daba la cara” pero fue abucheado por los presentes, quienes indicaron que no darán un paso atrás y exigen que se cumpla con el 16% de suba.

Lea más: MEC ofrece a docentes un aumento del 11%

Impacto económico

Hasta el miércoles, el Gobierno se mantenía en dar un aumento del 8% y otorgar otro adicional solo a los maestros de grado en aulas.

Conforme expresó el titular de Hacienda, Óscar Llamosas, el aumento del 11% implicará US$ 20 millones para este año y US$ 80 millones para el 2022. Indicó además que alrededor de US$ 72 millones estaban previstos en el presupuesto del MEC para el próximo año y ahora se plantea US$ 8 millones adicionales para incorporar dentro del Plan de Gastos.

A su vez, Brunetti sostuvo que el incremento beneficiará a 37.705 maestros que perciben menos de G. 3 millones por turno y a 41.185 educadores que perciben más de G. 3 millones. Habló sobre la distribución del presupuesto asignado al MEC. De alrededor de US$ 1.000 millones, el 88.7% se destina a salarios, 1.6% a kits escolares, 2.4% para becas, alimentación y transferencia por gratuidad y 7.3% a inversiones y otros gastos.

Sobre los descuentos a ser aplicados a los docentes manifestantes, Brunetti respondió que la ley es muy clara y que la harán cumplir, es decir, pagarán solamente por día trabajado. “Desde mañana esperamos a los docentes en las aulas”, dijo.

Por su parte, Silvio Piris, de la FEP, añadió que espera seguir con las negociaciones y anunció que el paro se extiende indefinidamente. Asimismo, señaló que no permitirán descuento alguno y que irán evaluando que otras medidas ejecutarán en los próximos días.

Cuestionan salario de dirigente

En las redes sociales, ayer, los internautas cuestionaron los ingresos que percibe el dirigente sindical, Silvio Piris, que como concejal departamental de Itapúa percibe un poco más de G. 9.700.000 y como funcionario administrativo del MEC, más de G. 8 millones.

Lea más: Gremios perciben US$ 2 millones al año y no dan ni tapabocas, dice Petta