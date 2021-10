Docentes levantan huelga de hambre pero protestas continuarán

Tras cuatro días de huelga de hambre, los docentes levantan la medida extrema y analizan nuevas medidas de protesta, según adelantó el presidente de la FEP, Silvio Piris.

“Trasladaremos nuestra lucha a nivel del Parlamento Nacional desde la próxima semana. Mañana nos reunimos con todos los presidentes de asociaciones, con los otros gremios y manteniendo la unidad sindical, vamos a decidir de qué manera vamos a seguir las manifestaciones hasta que se estudie en la Diputados y Senadores el presupuesto 2022″, manifestó Piris.

“En ese contexto, tenemos un 5% que se nos tiene que dar para completar los 16% de este año y otro 16% que debería contemplarse también en el presupuesto y la idea es que se contemple a partir del segundo semestre o último trimestre, pero que no sea condicionado como este año”, añadió.

Consultado acerca de si acaso se garantiza el desarrollo de las clases, el sindicalista señaló: “No te puedo garantizar que este lunes va a haber clases, porque depende de lo que decidamos mañana, si seguimos o no con la protesta, y de qué manera lo haremos”.

En cuanto a cómo van las acciones del MEC, explicó. “El MEC envió una planilla de solicitud de pago, incluyendo del 11% de ajuste salarial, que nosotros no aceptamos. Es mentira que no haya dinero. A mí me coaccionaron prácticamente por un par de días, en el sentido de que yo tenía que pedir un porcentaje mayor, ellos iban a otorgar, y yo tenía que aceptar con los demás gremios, pero no iba a alcanzar el 16%, pero era prácticamente traicionar a mis colegas y matar la lucha de los demás”, dijo.

“Querían que como miembros solicitemos, aceptemos, y esa era la trampa para dejarnos mal. Queda evidencia de que había el dinero, solo que no querían otorgar. El lunes tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo con los representantes del MEC. Allí trataremos este tema. Primero vamos a hacer ‘lobby’ con los congresistas y luego mínimo escrache. Si nos fallan ya saben lo que les espera”, anunció.

Los docentes insistieron en que las protestas continuarán y que se pondrán de acuerdo con todos los gremios para llevar a cabo nuevas medidas desde la próxima semana.