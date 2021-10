“La candidatura de Hugo Velázquez ya no tiene retorno”, dice vicepresidente

“La candidatura de Hugo Velázquez, ya no tiene retorno. Esto ya no tiene discusión. Vamos a discutir en las urnas quién va a ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado”, afirmó Velázquez.

Ante la consulta sobre su opinión acerca de las declaraciones del senador Silvio Ovelar y una supuesta división del Movimiento Colorado Añetete, Velázquez manifestó: “División por el hecho de que el senador Ovelar vaya a Honor Colorado, no creo. Más que división, es una puja de liderazgos regionales en la cual el diputado Mario Varela está teniendo mucho mayor protagonismo a nivel departamental que el senador Ovelar, que hizo acuerdos muy importantes a nivel regional, como el Movimiento de Integración Colorada en Caaguazú, liderado por el exdiputado Baby Soto y el excandidato a gobernador de Honor Colorado, Marcelo Soto; entonces creo que, naturalmente, uno va buscando un lugar en otro movimiento que a lo mejor adolece de liderazgo en ese sector. Son los reacomodos naturales”.

“Por lo demás, él intenta transmitir que hay problemas en el movimiento Colorado Añetete, y en realidad lo que está haciendo es motivarnos a los que estamos dentro del oficialismo a consolidar el movimiento y mi candidatura”, alegó.

Sobre la situación del senador Juan Carlos Galaverna, de si está dentro o fuera del movimiento Colorado Añetete, el vicepresidente de la República, señaló: “Ayer le llamé, dejamos para la semana una charla que viene después de mucho tiempo. No sé si está alejado ya o no, pero cada uno tenemos nuestros criterios y opiniones. En Añetete todos podemos opinar y decir lo que uno piensa. No puedo garantizar que él está fuera, pero sí le aseguro que el diputado Nano Galaverna está muy conforme, cómodo, muy contento dentro del equipo político que apoya mi candidatura”, afirmó.

Por otro lado, sobre la reunión con el futbolista Roque Santacruz y una probable propuesta política para él, indicó: “No, tenemos una línea bastante clara, en la que establecimos que íbamos a hablar dentro del partido sobre la posibilidad de una alianza electoral, y lo vamos a ir haciendo con los convencionales, si dentro del partido existe la posibilidad de hacerlo, lo llevaríamos a la convención. Si luego de la reunión en la convencional nos damos cuenta de que habrá un tipo de problema, entonces va a ser difícil que lo planteemos. Entonces vamos a ocultar esa posibilidad dentro del partido y si no, vamos a buscar una dupla al interior del Partido Colorado”.

Así también, sobre la posible candidatura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la presidencia del Partido Colorado y si este aceptaría, señaló: “Estoy seguro de que en el caso de que Horacio Cartes sea el candidato de Honor Colorado, Mario Abdo va a aceptar la candidatura. Es el mismo resultado, ya le ganamos a Honor Colorado, y lo volveremos a hacer por los mismos motivos y las mismas razones”, aseguró.

“Solo reciben órdenes de Horacio Cartes”

Velázquez se despachó contra Honor Colorado y afirmó que existe una ocupación de espacios políticos de este movimiento.

“Con relación al partido, tiene secuestrado al Partido Colorado. Hace aproximadamente dos años no se hacen reuniones en la Junta de Gobierno. El partido de gobierno no se involucra en la gran problemática del país. El Partido Colorado está amordazado, secuestrado, solo reciben órdenes de Horacio Cartes”, afirmó.