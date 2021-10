Lo que aguardan las agencias de viajes para operar en Argentina

De tanto en tanto hay consultas sobre cómo está la frontera Argentina para pasar vía terrestres y más preguntan qué protocolos se exigen, según comenta Carlos Cardozo, titular de ASATUR a ABC. La principal traba fue la restricción de ingreso no solo en buses, sino también vía aérea.

Los que debían ir de manera impostergable por razones familiares o de trabajo iban, pero aquellos que pretendían “turistear”, finalmente se atajaban y analizaban mejor la situación pandémica y los gastos que le generarían cumplir con los testeos relacionados al Covid. Para una familia tipo de 4 miembros el desembolso para las pruebas provocarán una inversión extra.

Agencias, con las “antenitas” bien paradas

Cardozo reconoce que un eventual repunte de venta de pasajes o paquetes no será inmediato. Entonces verán que tal el movimiento en Argentina y si esto despierta mayor interés e inversión de los paraguayos para viajar.

Cree que posiblemente a mediados de noviembre o ya para la temporada de verano el entusiasmo y la seguridad sanitaria aumentarán. Por eso de momento, no están lanzando ninguna promoción especial para los diferentes destinos que propone la Argentina.

Varios puntos como Buenos Aires, Mar del Plata, la patagonia, Bariloche o en el norte, son apetecibles para los turistas. Más ahora que nuestra moneda, el Guaraní, está mejor posicionada que el peso argentino. Ante esto, el turismo de compras será más atractivo para el paraguayo.

Cardozo refiere que no es fácil la proyección de viajes, pues se requiere de planificación. Actualmente se hacen dos vuelos por semana a la capital argentina; antes de la pandemia, las conexiones semanales eran entre 7 a 10 con ese punto de Sudamérica.

La esperanza de las 100 socias de ASATUR es que a partir del mes de noviembre se produzca una flexibilización mayor de los protocolos sin tantos requisitos, no solo en Argentina sino que también en varias partes del mundo. Supone que esto se daría de manera gradual.

Habrá un antes y un después de los viajes debido a la pandemia

La estimación que tiene Cardozo es que en semanas más se podría repuntar y llegar al 60 % de movimiento económico, si es que las condiciones sanitarias y de vacunación así lo permiten.

Hace unos meses cuando varios destinos comenzaron a recibir a personas como el caso del “turismo de vacunación” en Estados Unidos, las agencias “revivieron” con un 20 a 30 % en su nivel de ingresos. La reciente información del gran país del norte es que exige una vacunación completa contra el Covid.

La realidad es que entre los trayectos por tierra o por aire no existe mucha diferencia de cuál se utiliza más. Por eso, Cardozo no pudo precisar cuántos viajaban antes del Covid, pero sí el gremio llegó a tocar fondo con facturación cero. Cardozo comentó que las proyecciones de la The International Air Transport Association (IATA) es que para el 2023 todo se normalizaría.

Para vacacionar, Brasil sigue a la cabeza entre las opciones

El titular de ASATUR, manifestó que Brasil es la más preferida para vacacionar. Aparecen consultas sobre destinos como Camboriú y Florianópolis, entre otros. Hace 10 años que países del caribe también son deseados por los vacacionistas. Entre estos puntos figuran México y República Dominicana.

Otras zonas de la región que también generan intenciones de los paraguayos son Uruguay, Chile y Perú que lentamente están reabriéndose para las visitas de extranjeros.

Con relación a la intención de viajar a países más distantes, los potenciales clientes averiguan si en alguna nación prohíben el ingreso por tener, por ejemplo, solo el esquema de vacunación con la Sputnik V, por citar un ejemplo, sostuvo, Cardozo.

