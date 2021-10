Recomiendan no acudir a camposantos si no están vacunados contra el covid-19

AYOLAS. Autoridades sanitarias recomiendan a personas que no están vacunadas a no acudir a campos santos para evitar contagios de coronavirus. Para los próximos días se aguarda gran afluencia de visitantes a los camposantos del distrito ayolense por lo que responsables de salud piden no descuidar el cumplimiento de los protocolos anticovid y medidas de prevención contra el dengue.