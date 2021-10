Vacunación en el Mercado 4 arranca con demora y buena aceptación

La vacunación está dirigida a personas de 30 años o más, que podrán recibir las primeras dosis de las vacunas AstraZeneca, aunque también hay segundas dosis disponibles de la vacuna de Pfizer y la Sputnik V, informó Fiona Aquino, periodista de ABC TV.

Mucha gente se acercó hasta el vacunatorio, que está ubicado en el acceso al Edificio Municipal ubicado sobre la calle Battilana, en el pasillo que conduce al comedor municipal.

Si todavía no tenés la primera dosis de la vacuna anti covid ¡Te esperamos mañana en el Mercado 4! No se tendrá en cuenta la terminación de cédula 🙌🏽

¡Vacunate! pic.twitter.com/DHHNzYqJ0L — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) October 28, 2021

Hubo muchas personas que se acercaron desde las 06:00. Sin embargo, las vacunas recién llegaron a las 07:30, media hora después de cuando debía haber arrancado el proceso.

Una de las personas que fue al sitio dijo que no pudo aún vacunarse porque no podía formar largas filas y durante largas horas ya que su trabajo no le permitía y que llegó a irse a la Secretaría Nacional de Deportes (SND). El hombre, identificado como Esteban Rojas, indicó a ABC TV que considera buena la iniciativa.

Otra de las vendedoras dijo que conocía a mucha gente que no fue aún a vacunarse por miedo, una situación que reconoció otra de las personas que fue hasta el lugar para recibir finalmente la primera dosis. Una señora que fue hasta el vacunatorio indicó por su parte que no había ido aún porque estaba con una enfermedad que le impedía desplazarse.

Ampliar cantidad de vacunados

El MSP se encuentra en una intensa campaña para poder llevar las vacunas hasta aquellos que aún no la recibieron y que esencialmente forman parte de la población vulnerable, personas con enfermedades de base y personas de 60 años o más.

Desde la cartera estatal se apuesta a llevar los puntos de inmunización contra el covid-19 en zonas populares, como los mercados, y a la inmunización casa por casa. Además, ayer se habilitaron las líneas 0962 320-551 y 0962 320-552 para que brigadas vayan a aplicar primeras dosis a las empresas.

Lea más: Vacunación, barbijos y test podrían evitar explosión de casos de covid antes de fin de año

La atención en las empresas es, sin embargo, para la inoculación con la plataforma AstraZeneca a personas de 30 años de edad en adelante. Para esta franja etaria también se aplican primeras dosis en el Mercado de Abasto, la Clínica de la familia del CEPEP y el Policlínico Municipal de Asunción.

El todos los vacunatorios de Asunción y Central hoy se aplican primeras dosis a personas de 18 años en adelante, además de segundas dosis para quienes tengan terminación de cédula 8 y 9; y terceras dosis para personal de blanco y adultos de 50 y más que hayan recibido la segunda vacuna hasta el 30 de abril.

Los puestos de vacunación con horarios, dosis y plataforma que se aplican, pueden encontrarse en www.vacunate.gov.py. También se puede llamar al 138.