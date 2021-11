Se desacelera exportación de carne, pero se afianza récord, con un 50% por encima del 2020

La exportación de cortes de carne bovina desde enero hasta el cierre de octubre de este año fue de 283.214 toneladas por unos US$ 1.373 millones, con lo que supera en valor a los registros del 2020, en el mismo periodo comparado, en el que se enviaron unas 211.910 toneladas, que generaron divisas por unos US$ 860 millones en total por la proteína roja.

La desaceleración de la exportación se puede comprobar comparando los datos al cierre de setiembre de este año, cuando se estaba en volumen un 41% por encima al año anterior y 68% en divisas ; pero al cierre de octubre de este año la diferencia es menor, quedando el aumento actual en 30% en volumen y 50% en valor, sobre los registros parciales del 2020, en el mismo periodo comparado.

La retracción de la actividad pecuaria también se pudo probar con el faenamiento del ganado bovino de exportación, que durante el mes de octubre fue de solo 117.344 cabezas, cifra que representa una caída de casi el 50% con relación al pico registrado en marzo de este año; en dicho mes se había llegado a 230.196 ejemplares. La sumatoria del 2021 al cierre de octubre llegó a 1.694.926 cabezas.

Se podría llegar los US$ 2.000 millones

Sin embargo, a pesar de la desaceleración de las exportaciones ganaderas, se mantiene la expectativa de que a nivel general, de toda la cadena, se pueda llegar a un volumen de US$ 2.000 millones al cierre de diciembre de este año, según indicó José Carlos Martin.

También indicó que, a nivel general, incluyendo todos los rubros la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como también productos y subproductos de origen animal, al cierre de octubre de este año las exportaciones fueron de unas 520.545 toneladas por US$ 1.734 millones. Estos datos parciales, a pesar de faltar aún dos meses para que termine el 2021, representan récord absoluto, si se compara con las exportaciones ganaderas del último mejor año de la pecuaria, en materia de exportación, que fue el 2014. Ese año se había exportado hasta diciembre unas 450.552 toneladas por US$ 1.680 millones.

Chile, el 44% de nuestras exportaciones

En cuanto a los mercados de la carne bovina paraguaya afianzó su liderazgo Chile, con unas 116.667 toneladas por US$ 663 millones, con 44% del volumen de carne bovina exportado por nuestro país; en segundo lugar, Rusia con un 20% de la torta, con una importación de 68.996 toneladas por US$ 273 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional es Brasil, con 25.814 toneladas por US$ 121 millones.

El listado sigue con Taiwán, con 25.429 toneladas por US$ 135 millones; también, Israel, con 15.339 toneladas por US$ 88 millones.

Precio del ganado bajó

Uno de los aspectos que también muestra la disminución de la actividad industrial de la carne fue que el precio del ganado cayó desde la segunda semana de octubre, luego de nueve meses se sostenida suba. Había alcanzado el nivel de US$ 4,15 por kilogramo, pero a principios del mes pasado cayó bruscamente a US$ 3,65 por kilogramo; posteriormente, en el final de la tercera semana de octubre volvió a caer y quedó en US$ 3,50 por kilogramo. En situaciones normales, la Asociación Rural del Paraguay suele publicar los días jueves su informe de precios del ganado, pero hasta ahora no lo hizo, el último es del 21 de octubre.

