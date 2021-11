Bicameral aumenta gastos a ser financiados con impuesto al tabaco

El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, senador Juan Darío Monges (ANR), anunció este martes en conferencia de prensa las modificaciones realizadas al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022, que presentó el Poder Ejecutivo.

En el dictamen, según dijo, se aumenta G. 41.617 millones (US$ 6 millones) los recursos provenientes del impuesto al tabaco para mantener los niveles del presupuesto vigente, distribuidos conforme a lo que establece la Ley N° 5538/16.

Los mayores recursos estimados para 2022 beneficia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Secretaría Nacional de Deportes (SND), Secretaría de Repatriados, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Monges explicó que no implica un nuevo impuesto sino una reposición de los fondos que el Ministerio de Hacienda había recortado del proyecto de presupuesto, por lo que la bicameral decidió restituir a todas las instituciones que involucran la referida ley.

Las autoridades de Hacienda ya habían adelantado que un eventual aumento de los gastos en el PGN 2022 podría llevar a incrementar el impuesto aplicado al tabaco, aunque esta vez mediante un decreto del Ejecutivo.

En varias ocasiones en el Congreso se planteó elevar la tasa máxima del impuesto al tabaco, pero fue rechazado por mayoría de votos de los legisladores que pertenecen a la bancada de Honor Colorado, cuyo líder el expresidente de la República, Horacio Cartes, es el principal empresario tabacalero del país; así como también legisladores de la bancada liberal y otros.

El Ejecutivo, sin embargo, tiene la facultad de elevar la tasa por decreto dentro del rango establecido en la ley y a esto se encaminaría, atendiendo que la bicameral incrementa la estimación de recaudación por encima de lo prevista inicialmente por la cartera fiscal.

Se anunció a la bicameral

La posibilidad de aumentar el impuesto al tabaco ya fue anunciado el 6 de octubre, ocasión en que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; y el viceministro de Tributación, Óscar Orué, acudieron a la Comisión Bicameral de Presupuesto para defender el proyecto de presupuesto 2022 de la cartera económica.

El viceministro dijo a los parlamentarios que la ley tributaria establece un tope del 24% para el tabaco, pero actualmente se aplica una tasa del 18% y por ello se evalúa el incremento para financiar los gastos.

Orué fue consultado de nuevo sobre este punto el 20 de octubre, en una conferencia de prensa para informar sobre el desbaratamiento de la red que operaba con facturas falsas, y reiteró en esa ocasión que están analizando con el Equipo Económico Nacional (EEN) para tomar una decisión respecto al incremento de la tasa al tabaco.

Dejó en claro que de aprobarse eventualmente mayores gastos, desde el próximo año se podría subir el impuesto al tabaco para financiar el déficit que va a generar esta decisión. “Nosotros no queremos aumentar impuestos, de hecho decidimos no incrementar, pero estamos analizando el tema del tabaco porque es un caso específico y no afectará a otros impuestos”, afirmó el titular de la SET en ese entonces.