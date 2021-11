Ex director de Itaipú aseguró que su postura fue siempre adelantar la revisión del Anexo C

Sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, el ex director de la entidad paraguayo/brasileña James Spalding dijo ayer ante legisladores de la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú, que su postura pública siempre fue la de adelantar la negociación para no llegar al 2023 con una reducción de tarifa que posteriormente sería difícil de contrarrestar.