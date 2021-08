El Anexo C no debe negociarse bajo chantajes, dijo el Ing. Fabián Cáceres a la Comisión Nacional

La revisión del Anexo C es una prioridad para el Paraguay, que debieran alcanzarse en este año, antes de que las tarifas de Itaipú comiencen a disminuir, pero por lo que se ve ya no se logrará este año, indicó el exgerente técnico de la ANDE, Ing. Fabián Cáceres Cadogan. No obstante señaló que debe potenciarse un plan de política energética, que coordine las acciones de todos los actores del sector energético nacional.

“No se puede improvisar. No se debe negociar a espaldas del pueblo, el apoyo popular es fundamental. No se debe negociar bajo chantajes y no se puede jugar con la ilusión de la gente”, advirtió.

Indicó que Itaipú es una causa nacional y para una buena negociación hace falta una unión de todos en un pacto nacional, priorizando los intereses nacionales. Fue durante su exposición sobre los desafíos de Itaipú para el 2023, ante la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del “Anexo C” de Itaipú Binacional, entre los Gobiernos de la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil.

Además de responder un cuestionario de ocho preguntas, el Ing. Cáceres, planteó la hipótesis sobre qué pasaría si no se logra revisar el Anexo C o aprobar las notas reversales antes del 2023. “Como consecuencia, la tarifa de Itaipú a partir de 2022 comenzará a disminuir, la deuda baja 30%, y en 2023, la deuda desaparece. Brasil continuará teniendo la prioridad sobre la energía que Paraguay no utiliza de su parte”explicó.

Recordó que el acuerdo operativo del 2007 fenece en 2023, con el cual desaparecen los beneficios que aún tiene la ANDE, como la prioridad del uso de excedentes y la posibilidad de retirar parcelas de la potencia contratada por Eletrobras.

Agregó que la tarifa de electricidad disminuirá en torno a 58%, con respecto al año 2021 y que ese será un beneficio directo para las finanzas de ANDE.

Escenarios

Sobre el escenario político gubernamental, el exgerente técnico de ANDE recordó que en tres años, el gobierno de Mario Abdo Benítez soportó dos intentos de juicio político: uno en agosto del 2019, el Acta Bilateral (conocida también como acta secreta), cuando se desactivó el juicio político. Luego, en marzo del 2021, tras una semana de protestas de la ciudadanía por escasez de medicamentos para pacientes con covid-19 y el inminente colapso de los hospitales por un brote sostenido de la enfermedad.

Sobre el escenario político en este año, mencionó las elecciones municipales, cuyas internas simultáneas fueron el 20 de junio del 2021, mientras que las elecciones municipales a nivel nacional serán el 10 de octubre.

Asimismo, se prevé en Paraguay elecciones internas en diciembre de 2022 para las presidenciales, mientras que en el Brasil las elecciones presidenciales 2022 serán el 15 de noviembre para primera vuelta y el 29 noviembre, para la segunda vuelta y en Paraguay, la elección del presidente de la República será en abril de 2023.

Anexo C

En su exposición, el Ing. Cáceres señaló que al revisar el Anexo C se verán las definiciones, condiciones de abastecimiento, costo del servicio de electricidad e ingresos. Los productos principales del Anexo C son la tarifa y las regalías.

Recordó que las regalías de la ANDE en el 2019 fueron de US$ 44,5 millones, que Itaipú pagó por Utilidades de capital y Resarcimiento por cargas des administración y supervisión. Asimismo, el Estado paraguayo recibió ese año US$ 567 millones; en concepto de royalties por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná US$ 271,7 millones y de compensación por cesión de energía US$ 295,3 millones.

Sostuvo que si Paraguay quiere modificar otras condiciones que son de interés nacional, tales como la eliminación del “derecho exclusivo del Brasil de adquisición de la energía” no utilizada por el Paraguay para su propio consumo (Art. XIII) y la eliminación del concepto de “cesión de energía” y sustitución por “venta de energía” (Art. XV, Parágr. 3°), se debe hacer una renegociación del Tratado de Itaipú.