Dinac multará por retrasos de obras del aeropuerto, pero no sabe cuánto

El director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dinac, Freddy Noguera, señaló que multarán a la Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por los retrasos de las obras de mejoramiento y ampliación del espigón norte del Aeropuerto Silvio Pettirossi, pero indicó que todavía “no saben” el monto que le cobrarán a dicha firma, que no está culminando los trabajos hasta la fecha.

“No puedo hablar del monto de la multa que se aplicará a la empresa, porque eso tenemos que calcular todavía. Las multas se aplican en un porcentaje por cada día hábil laborable. Eso quiere decir que hay que ver feriados, domingos, entre otros factores. Por eso no queremos todavía informar un monto para no mentir y además no tenemos calculada y finiquitada esa parte. Pero sí se le aplicarán las multas que sean necesarias”, expresó el funcionario.

Recordemos que la obra en cuestión se adjudicó en enero de 2019, por el extitular de la Dinac, Edgar Melgarejo, por G. 16.970 millones. En febrero se le dio la orden de inicio de los trabajos, que debían concluir en 210 días (7 meses), es decir, el plazo de ejecución era hasta setiembre de 2019.

Pero los trabajos no culminaron hasta la fecha y además se registró un encarecimiento de G. 3.190 millones (20%) por ítems que se agregaron al contrato original.

Según Noguera, la obra ya tiene siete adendas, principalmente por prórrogas que se dieron a dicha empresa y cambios del proyecto licitado. Pero el funcionario no supo explicar los detalles de los sobrecostos de la obra y señaló que todos los cambios están documentados. “Técnicamente yo no puedo dar eso, porque yo estoy más en la parte administrativa”, manifestó.

EISA habla de cambios

En un escrito remitido a este diario, la empresa EISA intentó justificar los retrasos y el encarecimiento del plan y señaló que una vez que se le fue entregada la obra a la empresa, el equipo técnico “se involucró a fondo en el proyecto” y que se percataron de que varios trabajos críticos que debían ejecutarse antes de empezar la obra “no estaban contemplados dentro del contrato original”.

Estas tareas que debían ejecutar, según la contratista, eran de movimiento de suelo, la eliminación de bolsones, relleno y compactación, desmonte y traslado de transformador que se encontraba dentro del eje de la obra y demoliciones de parasoles existentes que tocan la estructura de la nueva edificación.

También señala modificaciones del sistema de desagüe cloacal, que también se encontraba en varios tramos del eje de la obra, cambios del sistema de agua corriente y la modificación de fibra óptica subterránea, “entre otros rubros que sufrieron cambios para que la obra se pueda iniciar de forma armónica”. Agrega que todos estos cambios representaron un atraso importante para el avance del contrato original, ya que “sin las modificaciones era imposible avanzar”.

Asimismo, resalta que todos los cambios implicaron un aumento en G. 3.190 millones y que también fue “adendando para bajo” excluyendo del contrato todo el sistema de climatización presupuestado, ya que esta “no satisface la necesidad del edificio” y esta disminución representó más de G. 900.000.000. ¿Qué pasó de este monto excluido del contrato es lo que en la Dinac sigue sin responder?

Lo cierto es que la institución volvió a adjudicar la climatización que debía ejecutar EISA a la empresa Enving SRL, por otros G. 1.391 millones, que también se suma al presupuesto de ampliación del espigón norte. Según la Dinac, esto se hizo para “mejorar” el sistema de acondicionadores de aire.