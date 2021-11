Festividades de Caacupé: se exigirá uso de tapabocas pero no el carnet de vacunación

El viceministro de Salud, Hernán Martínez, en una entrevista para ABC Color, confirmó que no surgieron cambios dentro del protocolo que se tiene previsto para el Operativo Caacupé en lo que respecta a las medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19.

“No hay cambios. Lo decidido se hará público el próximo lunes 15 del corriente en el lanzamiento del Operativo Caacupé. Estaremos cerrando las reuniones con la Policía Nacional mañana. Vamos a exigir el uso de tapabocas desde ciertos lugares de acceso en los alrededores de la Basílica. Esta es una de las propuestas que consensuamos”, manifestó Martínez.

El viceministro señaló que los demás puntos van a definirlos mañana antes del lanzamiento. Informó que van a contar con los servidores, que van a controlar y recomendar el uso de tapabocas.

“Otras medidas que tendremos son: solicitar que se peregrine antes del 7 y el 8, una sola vez y volver al domicilio, de tal forma a no tener una aglomeración. También vamos a recomendar que no asistan niños menores de 12 años porque no están vacunados contra el COVID-19. Asimismo, recomendamos evitar adultos mayores”, apuntó.

Sobre el carnet de vacunación, anunció que no se lo solicitará. “No vamos a pedir. No puedo detenerle a una persona y decirle que solo hasta cierta parte va a poder transitar. Solo pediremos el uso del tapabocas”.

En cuanto a servicios, anunció que van a instalar más vacunatorios antes del novenario y colocar puestos para la realización de test de PCR en puntos estratégicos de la peregrinación y alrededor de la Basílica.

Se recomienda que las personas tengan las dos dosis de la vacuna antiCOVID y se exigirá el uso de tapabocas desde los puntos donde empiezan las aglomeraciones, a unas cinco o seis cuadras antes de la Basílica. Mañana se definirá a partir de qué zona se va a exigir el uso de tapabocas.

“También vamos a pedir a las peregrinaciones de diferentes grupos que lo hagan en días diferentes y en un grupo reducido. En Concepción anunciaron que la fiesta mariana la harán en su parroquia y que no se van a trasladar hasta la Villa Serrana, lo que permitirá evitar aglomeraciones”, afirmó.

Comentó que también habrá vacunatorios móviles montados en ambulancias en Curuzú Peregrino, en el ramal de Piribebuy y en la otra entrada de Caacupé. “Habrá servicio de test de PCR, un mínimo de tres puestos por si alguien está con algún síntomas como dolor de garganta, dolores musculares generalizados, constipación nasal. Pedimos que las personas con síntomas respiratorios previos no acudan a la peregrinación”, dijo.

“Esta será una prueba de fuego. El secreto para volver a casa sin contagiarse es el uso de tapabocas”, alentó.