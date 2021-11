Kattya critica egoísmo de ministros

Mencionó que el tema de la inamovilidad es una posición que viene sosteniendo la Corte con la cual particularmente dijo no estar de acuerdo. “Me adhiero a la revisión de gestión de todos los magistrados, incluyendo ministros de Corte, antes de la confirmación definitiva”, manifestó la legisladora.

No obstante, declaró que la Corte ya ha sentado posición respecto al tema y al ser la última instancia judicial no queda otro remedio. “Ahora bien, lo que critico de las resoluciones de estos ministros es lo alejada que está la justicia de la ciudadanía; que en un momento tan difícil para el país decidan priorizar sus causas a los juicios de miles de ciudadanos que están para resolverse y que en esta pandemia han quedado anclados”, expresó la diputada encuentrista por el departamento Central.

Lea más: La Sala Constitucional declara inamovibles a cinco ministros de Corte

González expresó que no era el momento, que no había urgencia alguna y que el mensaje que deja la institución es: “Me importa más mi causa y no voy a formar fila, ni a priorizar a la ciudadanía en mis decisiones”, consideró.

Añadió que la justicia tiene prioridades y que esto se evidenció en las resoluciones de inamovilidad. “Evidencian un divorcio de las necesidades reales de los justiciables”, lamentó.

Por su parte, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ), en su cuenta de Twitter, dijo que el único que cumplió con salir a los cinco años fue José Altamirano, propuesto por Patria Querida.