Plantean “incentivar” vacunación antiCOVID mediante promociones turísticas

Pese al repunte de casos e internaciones a causa del COVID, además del riesgo del ingreso de una tercera ola de la pandemia, persiste la baja concurrencia en los vacunatorios. Desde el Ministerio de Salud están buscando estrategias para paliar esta situación.

En conversación con ABC Cardinal, el doctor Hernán Martínez refirió que plantearon a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) ejecutar planes promocionales para las personas vacunadas, a fin de que esto genere una especie de “incentivo” a la inmunización.

“Por ejemplo, que el dueño de un hotel diga: ‘Yo voy a otorgarle un día libre a las familias que presenten su doble vacunación’, o un almuerzo gratis”, declaró.

Descartó, a la vez, que aplicar restricciones a las personas no vacunadas sea una alternativa para que más personas acudan ya sea a recibir su primera dosis o a completar su esquema de inmunización. “Vamos por el lado del incentivo más que restrictivo”, subrayó.

Déficit en la comunicación

Por otra parte, el viceministro reconoció que desde Salud Pública existe un déficit en cuanto a la comunicación referente a la vacunación antiCOVID. “Hoy en día hemos flexibilizado en todo lo que se pudo el tema de vacunación. Tenemos que insistir, por sobre todas las cosas, en la parte comunicacional”, subrayó.

Indicó que este déficit se acentúa principalmente en el interior del país, donde -según explicó- la información que brindan sobre la vacunación no llega a las familias. “Uno de nuestros pendientes es llegar a la gente del interior. Hay gente que no ve las conferencias de prensa y no ve los flyers, a esa gente hay que llegar”, expresó.

Agregó que se debe buscar que las personas del interior tengan acceso a información sobre salud pública mediante las Unidades de Salud Familiar (USF).

También mencionó como uno de los motivos de la baja concurrencia que hay personas que, además de desconocer las disposiciones, no tienen cómo llegar o no pueden acceder a la vacunación por cuestiones laborales.

Población vacunada

De acuerdo a los datos brindados por la regencia sanitaria, hasta ayer recibieron la primera dosis 3.180.425 personas, mientras que recién 2.508.323 completaron su esquema de inmunización. Otras 57.459 ya se aplicaron su tercer biológico o dosificación de refuerzo.

La población objetivo que pretende inmunizar Salud es de 4.600.000 personas.