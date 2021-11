Mientras se teme llegada de “La Niña”, sigue el buen desarrollo de la soja

El desarrollo de los cultivos de soja están muy bien, con buen desarrollo en general, informó el presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAPy), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, en relación.

“Esperemos que el clima siga acompañando a la producción agrícola y tengamos buena cosecha de soja, pero eso recién ocurrirá cuando los granos estén depositados en el silo, antes no”, expresó.

Según los datos del gremio, las precipitaciones que fueron cayendo en forma periódica en muchas zonas agrícolas están generando suficiente humedad en los suelos para el buen desarrollo de la producción de soja. Explicó que la humedad está impulsando el desarrollo de los rubros de renta, pero también permite el crecimiento de malezas, por lo que recomendó que se realicen los manejos correspondientes.

Acorde con el último informe climático del Instituto de Biotecnología Agrícola, en el mes de noviembre el departamento de Itapúa tuvo más lluvias que otros departamentos. Igualmente, indica que a nivel general, los niveles de humedad están aceptables en la mayoría de las zonas productivas del país, pero en el sur es más abundante.

Buena zafra pasada

La producción de soja del periodo anterior, zafra 2020/2021, que cubrió 3.701.631 hectáreas, logró un rendimiento medio de 2.728 kg por hectárea y una colecta de 10.098.864 toneladas.

En el periodo anterior, se tuvo un año agrícola muy atípico, porque se sucedieron muchas dificultades climáticas, en la etapa inicial, que afectaron el desarrollo de los cultivos, tales como como escasa disponibilidad de humedad en el suelo para el desarrollo, pero finalmente se logró una buena cosecha, que fue beneficiada por mejores precios.

Por eso, a pesar de la disminución en un 5% en el volumen de las exportaciones de soja, al cierre del mes pasado, el ingreso de divisas en dicho concepto fue de US$ 2748,5 millones, actividad que se fortaleció por la mejora en los precios internacionales. Hasta el mes pasado creció un 38%, en comparación con los US$ 1982,1 millones que se habían registrado en igual periodo comparado del año pasado. Eso permitió en forma global un ingreso adicional de US$ 766,4 millones, en relación con el mismo periodo del año anterior, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía nacional.

Las exportaciones de soja en grano disminuyeron casi 300.000 toneladas (5%) al cierre de octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2020; sin embargo, el ingreso de divisas se fortaleció debido a la mejora de los precios internacionales, según el reporte de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

De enero a octubre de este año se exportaron 5.806.985 de toneladas de soja en grano, es decir, hubo una merma de 299.430 toneladas, considerando que al cierre del décimo mes de 2020 fueron desalijadas 6.106.415 toneladas.

