Desde mañana, varios sectores podrán postular para la nueva exoneración de la ANDE y Essap

La ministra Carmen Marín, de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, adelantó que mañana arrancará el periodo de registro para acceder a la exoneración de hasta el 50% en el consumo de la ANDE y Essap por un periodo de seis meses. Podrán acceder a ese beneficio los empresarios de los sectores gastronómico, de eventos, de turismo, hotelería y entretenimiento.

Explicó que uno de los requisitos será estar en el Registro Único del Contribuyente y tener el RUC activo. Los interesados podrán inscribirse a través de una plataforma que será dada a conocer por el Gobierno y tendrán que cumplir ciertos requisitos que aún no fueron socializados por completo.

La ministra aseguró que no hay un “límite” en el número de beneficiarios, pero sí se establecieron ciertos filtros para que solo puedan acceder al programa de exoneración quienes realmente sigan afectados por la pandemia del COVID-19 y necesiten un soporte para la recuperación económica.

No buscan “controlar precios”

En otro momento, habló sobre la otra medida anunciada en el marco del “Plan Añua”, que contempla el abaratamiento de más de 280 productos de la canasta familiar. Al respecto, explicó que se trata de una asociación público-privada que fue impulsada desde el sector privado.

“No es una intervención del Gobierno en el mercado, no es una imposición del Gobierno. Es un planteamiento que surge del sector privado. Ellos decidieron cuáles son los descuentos y los productos. No es una intervención en el mercado”, aseguró.

En reiteradas ocasiones, explicó que es una medida temporal paliativa para asistir a las familias duramente afectadas por la pandemia del COVID. “El objetivo no es controlar los precios, solo ayudar a las familias afectadas por la pandemia. No hay un daño a la competencia porque es decisión de cada una de las empresas sumarse o no a la campaña”, recalcó.

