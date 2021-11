Suba de tasas del BCP conducirá a un endurecimiento del crédito, advierten

Con la intención de contener la inflación que se mostrado más acelerada en los últimos meses, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió ajustar drásticamente la tasa de política monetaria en 1,25 puntos porcentuales, dejándola en 4%, a su nivel de pre-pandemia. Durante la pandemia, la TPM se redujo de 4% al 0,75% con el fin de estimular la economía por el lado del crédito.

Economista de la Consultora Mentu expresaron que esta decisión del Comité de Política Monetaria conduciría en el mediano plazo a un crédito más caro, dado que el cálculo de rentabilidad de las entidades se realiza con base a la tasa de referencia. Actualmente las tasas activas del sistema financiero se encuentran en niveles históricamente bajas alrededor del 11,67%, igualmente las tasas para ahorros podrían reajustar incentivos como efecto de estos ajustes.

Para frenar presiones inflacionarias

Con la reactivación económica en este 2021, los precios de los productos de la canasta básica se han disparado y en octubre ya se ubicó en 7,6% interanual, por lo que la entidad monetaria decidió acelerar el proceso de normalización de su política monetaria, volviendo la tasa a los niveles de pre-pandemia. La TPM es uno de los instrumentos que tiene el BCP para controlar el circulante de dinero (exceso) y evitar las presiones inflacionarias.

De acuerdo con el comunicado de la banca matriz, esta decisión tomó en cuenta la mejora registrada a nivel mundial, las personas inflacionarias existentes en los diferentes países, así como los elevados precios del petróleo y gas, que de mantenerse se trasladarían al plano local.

Así también, en su análisis el Comité de Política Monetaria consideró que la economía se encuentra en proceso de recuperación mientras que la inflación ha repuntado a niveles no registrados desde hace más de cinco años impulsada por el alza de los precios de los alimentos y los recursos energéticos.

Freno a la recuperación

Por otra parte, el economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indicó que esta suba drástica de la Tasa de Política Monetaria podría ser un freno en plena reactivación, en un momento que las empresas están tomando créditos para ampliar sus inversiones.

“La velocidad con la cual subió la tasa de interés de referencia es muy elevada, me parecía que no había necesidad de que suba tan rápido. El comunicado del BCP dice que se ha tomado por unanimidad esa decisión, pero yo sé que no es cierto”, expresó al respecto el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira.

El especialista resaltó que en estos meses se está viendo que las empresas están empezando a recuperarse y la ciudadanía está volviendo a invertir, pero con cambios así se frena esa recuperación. “Levantando mucho la tasa lo que hacés es ponerle un freno a una cuestión que podría ser positiva”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Decisión acertada

La decisión del BCP de elevar las tasas si bien fue criticado por algunos, otros han mencionado que fue una decisión acertada.

“Tal como anunciado en el comunicado anterior, el CPM continúa con la convergencia hacia la tasa neutral, una decisión muy acertada,¿ en la coyuntura actual, para anclar las expectativas a la meta de inflación del BCP, en el horizonte de política monetaria”, indicó a su vez el economista y ex miembro del directorio del BCP Carlos Carvallo.