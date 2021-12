La Costanera Sur, que costará US$ 25 millones por km, avanza con la construcción de puentes

De esta manera, esta costanera será la más cara en toda la historia del país y hoy avanza con la construcción del puente estará sobre el cauce del arroyo Lambaré y forma parte del paquete de 3 puentes que incluye el proyecto de la Costanera Sur.

El montaje de las vigas se hará una vez que se termine el dintel de apoyo, que está en plena construcción. También se está trabajando en la cabecera con la fundación de los pilotes.

Según informó el MOPC, los otros puentes son: el puente 1, de 80 metros, ubicado en la desembocadura del arroyo Yukyty; y el puente 2, que tendrá 30 metros y se ubica en la desembocadura secundaria del arroyo Lambaré.

La construcción de la Costanera Sur, de 7,6 km, que unirá Asunción con Lambaré y que incluye el relleno de 66 hectáreas en el Bañado Sur (para viviendas de los afectados por el plan).

Obra “llave en mano”

El Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), ejecuta este proyecto bajo la ley N°5074, más conocida como “llave en mano”, en la que el grupo adjudicado también debe conseguir la financiación. Este consorcio logró la financiación de US$ 130 millones que requerirá la obra.

El “estructurador” del empréstito para la obra será el Banco Itaú Paraguay y también participan del financiamiento a largo plazo, el banco alemán KFW y el inversor norteamericano Med Life.

De acuerdo con los datos del grupo, Itaú funcionará como un estructurador del financiamiento de la obra, aportando fondos y volviendo a colocar en el mercado de inversores, donde entran el banco alemán KFW y la multinacional norteamericana Med Life.

El Ministerio de Hacienda informó que el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto de 3 años de gracia y 7 años de repago del capital, y que la tasa de interés referencial es de 5,571%.

Según cálculos de economistas consultados por ABC, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés que dio a conocer Hacienda, el empréstito de los US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra. Esto significa que cada km de la vía de 7,6 km tendrá un precio de US$ 25 millones.