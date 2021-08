Se inician los trabajos de refulado de la “onerosa” Costanera Sur

“Se comenzaron a ejecutar los trabajos de refulado de 62 hectáreas para la construcción de la avenida Costanera Sur”, resaltó el consorcio en un boletín de prensa. Resaltó que estas tareas consistirán en la nivelación del terreno a una cota no inundable, donde se extenderán la avenida Costanera, el parque lineal y los terrenos que formarán parte del proyecto de viviendas definitivas que preparan el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para los pobladores del Bañado Sur.

El relleno del terreno es necesario para construir la avenida Costanera a una altura en la cual no se pueda inundar. Para ello se necesitan aproximadamente 8 millones de metros cúbicos, que se deben completar en unos 18 meses. El frente de obras se concentra en estos momentos en las zonas del bañado Tacumbú, hacia Itá Enramada.

Recordemos que la obra propiamente tendrá un precio de US$ 130 millones, pero el Estado pagará unos US$ 61 millones solo en intereses de la financiación, según cálculos y, de esta forma, la avenida de 7,6 km costará unos US$ 25 millones por kilómetro.

De acuerdo con los datos, el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto de 3 años de gracia y 7 años de repago del capital, y la tasa de interés es de 5,571 %. Según cálculos de economistas, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés, el empréstito de los US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra.

La Costanera Sur prevé la construcción de 7,6 km de avenida y el relleno a cota no inundable (con refulado) de 66 hectáreas para la construcción de viviendas. Estas casas, 2.500 en total, se construirán mediante un préstamo de otros US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).