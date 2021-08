Costanera Sur de Asunción costará el triple que la Costanera Norte

La diferencia está en que la Costanera Sur se financia a través de la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, en la que la adjudicataria debe conseguir la financiación, que el Estado irá asumiendo como deuda pública en la medida en que vayan terminando los tramos pautados en el contrato.

Según los técnicos, las obras financiadas con esta modalidad serán siempre más caras que las “tradicionales” y señalaron que ante esta dificultad, el Gobierno ya canceló las licitaciones que se proyectaban financiar con esta normativa.

En este caso, la Costanera Sur se adjudicó al Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), que la semana pasada consiguió la financiación, donde el estructurador será el Banco Itaú, con aporte de la banca local e internacional.

La obra propiamente tendrá un precio de US$ 130 millones, pero el Estado pagará unos US$ 61 millones solo en intereses de la financiación, según cálculos y, de esta forma, la avenida de 7,6 km costará unos US$ 25 millones por kilómetro.

Lea más: La Costanera Sur tendrá un precio de unos US$ 25 millones por kilómetro

De acuerdo con los datos, el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto de 3 años de gracia y 7 años de repago del capital, y la tasa de interés es de 5,571 %. Según cálculos de economistas, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés que dio a conocer Hacienda, el empréstito de los US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra.

La Costanera Sur prevé la construcción de 7,6 km de avenida y el relleno a cota no inundable (con refulado) de 66 hectáreas para la construcción de viviendas. Estas casas, 2.500 en total, se construirán mediante un préstamo de otros US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lea más: MOPC autorizó otra suba de precio del encarecido corredor vial botánico, que culminará con retrasos

Costanera Norte y accesos, mucho más barato

Mientras tanto, la segunda etapa de la Costanera Norte de Asunción y su conexión con la avenida Primer Presidente, incluyendo la construcción del corredor vial Botánico (que incluyen dos viaductos de 1.430 metros y 460 metros respectivamente), que en total suman 11,4 km, terminarán costando G. 429.602 millones, ya con sobrecostos que tuvo la obra.

Esta obra está a cargo del Consorcio D-R Costanera, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y CDD Construcciones (César Delgado) desde el 2015 y el monto original del contrato era por G. 361.575 millones. Sin embargo, a través de dos adendas lo inflaron a G. 420.602 millones (G. 49.855 millones durante la administración de Cartes y 9.172 millones durante el actual Gobierno).

Además, a este encarecimiento de G. 59.027 millones, ahora le sumarán otros 9.000 millones más para “obras complementarias” que la contratista ya ejecutó con visto bueno del MOPC, pero que aún no tiene la autorización del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), que financia esta obra a través de un préstamo no reembolsable.

Ya no se licitarán obras “llave en mano”

Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, confirmó que la cartera ya no licitará ninguna obra con la ley “llave en mano”, porque ya no se tiene “espacio fiscal” para hacerlo.

Sin embargo, defendió el proyecto ya adjudicado de la Costanera Sur, porque en este proyecto se notó que “las tasas ya se están nivelando”. Cuando se le consultó sobre el elevado costo que representan las obras bajo la ley 5074 para el país, indicó que “es más caro no tener infraestructura”.