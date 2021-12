En audiencia pública, intendente revela el gran déficit económico de la Municipalidad de Acahay

El intendente Lezcano manifestó que la situación económica es muy difícil en la Municipalidad local, y contó que, de manera “urgente” se necesitan unos G. 22 millones para pagar en concepto de Impuesto Inmobiliario al Ministerio de Hacienda y otros G. 22 millones para pagar a la Gobernación de Paraguarí, por un tributo similar. Destacó que de ese pago depende que Hacienda realice la transferencia de G. 800 millones, en concepto de Royalties y Fonacide.

El asesor administrativo y financiero, Manuel Peter explicó que con el corte administrativo se detectó que en cuatro cuentas bancarias la comuna dispone de un total de G. 91.966.458. De ese total, encontraron G.1.185.017 de royalties, G.87.837.800 de Fonacide y también otros G.1.325.981 del Fonacide, que deben ser destinados para almuerzo escolar; además de G.1.616.679 de los fondos genuinos.

Asimismo, se detalló que encontraron deudas por un total de G. 141.713.021. Además, durante la audiencia pública se contó que la Municipalidad debe cubrir mensualmente G. 140 millones para el pago de los funcionarios, monto que debe ser cubierto con los ingresos genuinos. Sin embargo, se tiene una alta morosidad de contribuyentes y el promedio de ingreso mensual es de solo G. 24 millones, por lo cual no alcanza para cubrir todos los salarios y dietas.

Urge un recorte de funcionarios municipales

Ante dicha situación, el intendente Lezcano adelantó que urge reorganizar la institución, puesto que hay muchos funcionarios que perciben “jugosos salarios” pero no tienen funciones específicas dentro de la institución. Como primera medida, anunció que desde enero va dejar de prescindir de algunos empleados municipales, “porque no se puede seguir gastando lo que no se tiene”.

Incluso adelantó que también está analizando reducir el salario de los concejales y del él mismo, como intendente, pero no entró en detalle de cuánto será el porcentaje del recorte salarial.

Asimismo, adelantó que otra medida a adoptar será la de buscar aumentar los ingresos municipales a través de notificaciones a todos los morosos, puesto que hay impuestos que hace años registran un muy bajo ingreso.

Por otra parte, mencionó que la gente confunde el destino de los fondos de royalties y fonacide, aclarando en ese sentido que ambos recursos no pueden ser destinados para pagar salarios.

El ejecutivo comunal se comprometió seguir trabajando por la transparencia y dijo que sabe que sus adversarios políticos están esperando a que cometa algún error, “para venir a la carga”. Sin embargo, garantizó que “va ver la forma de repuntar y lograr el objetivo de tener una administración transparente”, para un “Acahay diferente”.

“Este distrito ya no aguanta más con una superpoblación de funcionarios y tantas generaciones de malversación de los recursos, que son el dinero del pueblo. Esto debe revertirse, y ese es el compromiso”, apuntó Lezcano.

De la misma manera, se comprometió con la ciudadanía e instó a los pobladores a que “si de por ahí al término de su mandato encuentran indicios de corrupción” en su gestión, lo denuncien y envíen en la cárcel. Aunque acotó que “no va deshonrar su familia ni romper con la confianza” que se depositó en su persona. “Y si por ahí encuentran antes alguna malversación pueden chutarme antes”, enfatizó.

Ciudadanos piden administrar con transparencia

El ciudadano Francisco Romero tomó la palabra durante la audiencia y manifestó que nunca fue fácil administrar una Municipalidad de Acahay, pero resaltó que confía que el intendente actual va poder sacar adelante a la comuna, “con su honestidad, transparencia e idoneidad”. Pidió al jefe comunal actuar de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes y “si no lo hace, el pueblo se lo hará recordar”, manifestó Romero.

Por otra parte, el ciudadano Óscar Achón manifestó que urge que la Municipalidad mejore sus ingresos tributarios y una forma de hacerlo es notificando a los morosos o ver también la manera de “contar con una ordenanza tributaria”.

Finalmente, el intendente manifestó que confía en su equipo de asesores que están colaborando en la transparencia de la gestión y dijo que todo lo que ingresa y en qué se invierte dicho dinero va a estar siempre publicado en la página web de la municipalidad local.