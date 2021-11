Unas 51 familias de Acahay no pueden ocupar sus viviendas por falta de agua y energía eléctrica

ACAHAY. Unas 51 familias de la comisión vecinal “Acahay nuestro hogar” que fueron beneficiadas con viviendas económicas, por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh), no están pudiendo instalarse en sus respectivas casas, porque no cuentan con agua y a otros aún no se les conectó la energía eléctrica. El exintendente Alcides Sosa (Añetete), se había comprometido a proveer a dicha comisión de agua potable. Sin embargo, hasta ahora siguen sin contar con el vital líquido.