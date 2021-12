Gestionarán retorno de terapista a Fram

Días atrás el médico terapista había denunciado una situación insostenible para el cumplimiento adecuado de su tarea como jefe de la UTI de Fram.

Hace poco más de un mes que el IPS resolvió trasladarlo a Encarnación -ubicada a 50 kilómetros-, lo que imposibilita que el profesional desempeñe su labor como jefe de terapia en el hospital de Fram.

“Recurrí a las instancias pero no obtuve respuesta, por eso hago público este hecho, porque esto es jugar con la vida de las personas que están internadas en terapia”, sostuvo el médico. Para demostrar lo ilógico de la situación -dijo- no lo trasladaron a Encarnación para integrarse al servicio de terapia, que es su especialidad, sino para hacer atención ambulatoria.

“Cuando me presenté allá me dijeron que no tenían lugar para mí en terapia, y que me iban a colocar para atender pacientes en un consultorio, esto es también una burla para un profesional que se formó, se preparó para esta tarea, con más de 25 años de experiencia”, dijo.

Chomyn admitió que la desprolijidad demostrada por los directivos de la institución lo llevó a pensar en renunciar al IPS e incluso regresar a la Argentina, de donde vino durante la pandemia para poner en operaciones el servicio de terapia del hospital de Fram, inactivo por falta de profesionales.

Trasfondo político

Para el intendente Tkachik este traslado del profesional médico tiene un indudable trasfondo político. “Es llamativo, pues cumplía funciones en terapia intensiva donde su presencia es importante y necesaria debido a que está atendiendo a pacientes, hay constantemente pacientes internados en terapia”, sostuvo.

Refirió el administrador comunal que escuchó decir al director de área Interior del IPS, Santiago García, que en el servicio de terapia de Fram no hay pacientes, “pero esto no es así, porque realmente siempre hay”, señaló.

El convenio que existe entre el Ministerio de Salud Pública, en relación con el hospital de Fram y el IPS, en el cual se había acordado unificar el servicio en un solo lugar, sigue vigente. “Si bien se separaron los locales, hay una atención que se está haciendo en el local propio del IPS y otra parte se hace en el hospital”, señaló.

En virtud de ese convenio el doctor Juan Carlos Chomyn tranquilamente podía seguir desarrollando sus actividades en el hospital, en estas situaciones de accidentes laborales y otras cosas que pueden requerir de una internación, eso en cualquier momento puede darse, y un usuario de IPS puede estar allí también.

Durante la campaña por la intendencia hubo por parte del oficialismo político a nivel nacional, encabezado a nivel departamental por el diputado Colym Soroka (ANR, Añetete), expresiones radicales en torno a que ellos tienen el poder, y tienen la posibilidad de gestionar a través del gobierno diferentes beneficios para la comunidad.

La privación a la comunidad de un profesional médico tan importante para un servicio como el de terapia intensiva “hacen presumir que sí hay un trasfondo político. Sabemos también que el diputado de acá de la comunidad (Colym Soroka) tiene una hermana trabajando en el IPS, la doctora Jazmín Soroka (jefa regional Itapúa del IPS), y por sus manos pasan muchas de las decisiones importantes que tienen que ver con los servicios en cada distrito. Eso nos hace presumir que tiene un tinte político”, afirmó.

Intentamos obtener una opinión sobre el tema del diputado Colim Soroka, pero no pudimos contactar con él en su teléfono móvil.