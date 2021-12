Continúa disputa entre mineros en Paso Yobái

Existe una orden judicial que ampara el contrato de trabajo entre la Importadora Colmán Import Export SA, de Antonio Colmán, y 3A Group, de Ramón Acuña, para realizar la explotación de oro en un predio de 20 hectáreas dentro de la mencionada estancia durante 5 años, que fenece recién en el 2025. Sin embargo, la empresa Acuña desobedeció la orden y no permite a Colmán ingresar a trabajar, tal como pudo constatar la agente fiscal de la unidad penal N° 5 María Unger al presentarse junto con su comitiva en la estancia.

“Yo fui a corroborar si hay una desobediencia de un mandato legal y efectivamente la había. La empresa Importadora Colmán Import Export SA tiene a su favor una medida cautelar en contra de la firma 3A Group de Ramón Acuña, que le permite ingresar a trabajar dentro de una cantera en la estancia “Temí”; sin embargo, el señor Acuña y su grupo no le permiten trabajar”, explicó la fiscala.

Asimismo, aseguró que “mientras yo realicé mis diligencias no ocurrió ningún enfrentamiento, pero aparentemente después de que nos hayamos retirado habrían impedido nuevamente al señor Colmán que pueda trabajar. Tengo entendido que también ya se presentó una denuncia. Son tres personas las que ya están imputadas por el hecho y en los próximos días estaré presentando mi requerimiento conclusivo”, alegó Unger, sin mencionar las personas procesadas debido a que no recordaba los nombres.

“Inventaron mi muerte”

Por su parte, el minero Antonio Colmán comentó que en principio ambas empresas trabajaban juntas sin inconvenientes, pero que los conflictos se iniciaron cuando tuvo que internarse por más de un mes a consecuencia del COVID-19, por lo que se tuvo que ausentar del lugar de trabajo y en ese momento comenzaron los problemas con 3A Group.

“Se fueron a decir en mi molino que había muerto. ‘Colmán no tiene nada acá, todo acá es mío’, le dijeron a mi gente, pero ellos no dejaron que se le saque a la fuerza (...) Cuando volví no me dieron ningún argumento, solamente me recibieron con garrote y armas de fuego y diciendo que no tengo nada que reclamar. Después no hablamos más porque creo que no corresponde lo que hicieron”, declaró el dueño de Importadora Colmán.

Mencionó que después de terminar el trabajo del día y retirarse del lugar le rompieron todos los vidrios de las máquinas y a su gente le tiraron con honditas y balines de acero y dispararon con armas de fuego.

“Yo lo que quiero es entrar a trabajar, que se haga cumplir mi medida cautelar para poder entrar; yo invertí 12 mil millones ahí y eso es mucha plata. Ahora ya hay mucho para producir y eso es lo que hacen: entraron a la fuerza, juntaron gente pagada y solo buscan su beneficio. Yo tengo 5 años de contrato y me quedan 4, son 20 hectáreas lo que me toca y ya hice todo el trabajo pesado, por eso ellos quieren entrar ahí”, puntualizó el minero.

En noviembre pasado, Antonio Colmán y sus hombres ya sufrieron un atentado por parte del otro grupo, donde el trabajador Alejandro Benítez Sánchez (31) recibió tres balazos y quedó en cama, por lo que se solicitó garantías para hacer el trabajo sin contratiempos. Sin embargo, la Policía Nacional tampoco hace efectiva la medida cautelar firmada por la jueza de ese entonces, Lucila Echauri, la cual permite al señor Colmán y a sus hombres ingresar a trabajar en la mencionada estancia para la extracción de oro.

Intentamos conversar con el señor Ramón Acuña, pero no pudimos contactarlo. Estamos abiertos a recibir su versión de los hechos en nuestra redacción.