Hacienda insiste en que el tope de la deuda pública sea el 40% del PIB

El referido informe fue elaborado por Hacienda para acompañar el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que la semana pasada fue sancionado por el Congreso, teniendo en cuenta que aborda temas como el balance fiscal 2020, política fiscal, la reforma fiscal, recuperación económica, inversión pública, deuda y otros puntos.

En lo que se refiere a la deuda pública, propone rediseñar la actual Ley de Responsabilidad Fiscal con el objetivo de mejorar su funcionamiento y observancia, proyecto que ya se encuentra en el Congreso desde diciembre del año pasado.

Una de las medidas consideradas dentro del “Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal” es que la deuda del sector público con garantía del Tesoro Nacional a mediano plazo no podrá exceder el límite máximo del 40% del PIB, señala el informe.

Además, establece la posibilidad de que este límite pueda incrementarse temporalmente cuando se active alguna excepción estipulada en la reglamentación. “Sin lugar a duda esta nueva propuesta busca asegurar la estabilidad, sostenibilidad y previsibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, así como la sostenibilidad de la deuda pública, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica”, indica el informe de la cartera.

Proyecto de ley en el Congreso

El proyecto de ley que se encuentra a consideración del Congreso, según el informe, busca establecer un límite al nivel de deuda pública y restringir aún más el crecimiento del gasto corriente, teniendo en cuenta que estas reglas tienen la misión de preservar la disciplina fiscal.

De acuerdo con el referido proyecto, se establece un tope a la deuda pública del 40% del PIB estimado para el respectivo año fiscal, pero autoriza a incrementar por encima del referido límite en forma temporal para financiar el déficit, cuando se apliquen las reglas de excepción o cláusula de escape. A modo de referencia, teniendo en cuenta el PIB esperado para el año venidero el tope de la deuda representaría US$ 16.260 millones.

Al mes de octubre último la deuda pública total, compromisos con organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y empresas que operan bajo el régimen “llave en mano”, asciende a US$ 13.416,2 millones, lo que representa 33,4% del PIB, lo que para los economistas locales ya supera los niveles de prudencia.

En cuanto al déficit fiscal, el proyecto dispone que sea hasta 1,5% del PIB cuando la deuda pública es menor a 36% del PIB y hasta 1% cuando la deuda sea igual o mayor al 36%. Sin embargo, podría ir hasta 3% del PIB al aplicarse las reglas de excepción, sea por declaración de emergencia por parte del Congreso o por una fuerte caída de la economía, sin necesidad de solicitar autorización.

El año pasado el ejercicio fiscal cerró con un déficit del -6,1% del PIB, este año cerrará en -4% y para el año venidero el PGN contempla -3%, lo que implica el tercer año consecutivo por encima del tope de 1,5% del PIB dispuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya aplicación es suspendida cada año para ampliar el saldo rojo.

Con respecto al servicio de la deuda, el informe de Hacienda expresa que en 2020 la suma de los intereses, las amortizaciones y las comisiones de la deuda externa representaban apenas el 1,6% del PIB, mientras que los pagos de la deuda interna ascendían al 0,4% del PIB, por lo que el servicio de la deuda pública representó el 2,0% del PIB.

Añade que a pesar de que con las emisiones soberanas se observa un aumento de los intereses en el servicio de la deuda pública también se tiene que la tasa de interés promedio es baja y que la duración de la deuda es similar a la de países que tienen niveles de endeudamiento similares o mayores que Paraguay.

“En 2021 los pagos de intereses representaron el 56% del servicio de la deuda pública. El servicio de la deuda pública de la Administración Central en 2020 representó el 14,2% del total de los ingresos de la Administración Central”, indica el informe.

Estructura del endeudamiento

Por otro lado, el informe de Hacienda menciona que en el transcurso de los años se observan transformaciones importantes en la estructura del endeudamiento público, el endeudamiento con acreedores institucionales (organismos bilaterales, instituciones financieras multilaterales) está perdiendo participación dentro de la cartera de deuda del Estado.

Sostiene que conforme se vayan expandiendo las necesidades de financiamiento, será necesario que Paraguay sostenga los niveles de inversión que aseguren la continuidad del crecimiento económico a tasas similares a las registradas en los años recientes.

“El financiamiento de mercado (externo e interno) juntamente con las modalidades de financiamientos alternativos, como las financiaciones a través de Alianza Público Privada, la de la Ley 5074/2013 modalidad ‘Llave en Mano’ y las concesiones, irán ganando cada vez mayor participación”, añade el informe.

Expresa que éstas van abriendo camino a la diversificación del financiamiento dentro de la cartera del Estado. Al primer semestre de 2021, el monto total reconocido bajo la modalidad “Llave en Mano” fue de US$ 330,8 millones, equivalente al 0,9% del PIB, de los cuales US$ 45,8 millones corresponden al proyecto “Diseño y Construcción Pavimentación de la Ruta San Cristóbal-Naranjal-Empalme Ruta 6 y US$ 285 millones corresponden al proyecto “Diseño y Construcción de la Pavimentación asfáltica de la Ruta Loma Plata-Carmelo Peralta (Corredor Bioceánico).