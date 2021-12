La corrupción nos está llevando al precipicio dijo Mons. Ricardo Valenzuela

El religioso dijo que duele este úlmo hecho de secuestro “ñande mohasy upeva y que es lo podemos hacer, clamar al señor la corrupción como dijimos nos está llevando al precipicio” y mencionando la frase del Profe Isías “cuando la corrupción toca su fondo todos se caen”, mencionando que nosotros cada vez, vemos más eso y que debemos intentar cada uno de nosotros ser audaz y valiente, “vayan aplicando poco a poco la honestidad la honradez, no mas po kare, honestidad, honradez en cada pequeña cosa”, solicitó Mons, Ricardo Valenzuela.

“San Pablo dice estén siempre alegres en el señor, les repito estén alegres”, insistió él en la alegría, comenzó diciendo el obispo de Caacupé, haciendo hincapie en que esa es la realidad, “así tiene que ser la vida del cristiano, en este mundo, alegría en todo momento, así tiene que ser la vida del cristiano, en este mundo, alegría en todo momento, alegría en este tiempo de adviento porque la buena noticia está llegando. Dios volverá a nacer, va a estar de nuevo con nosotros, como cada año aunque hay muchos que ya no se dan cuenta”, refirió el religioso.

Preguntando si ¿basta de verdad la esperanza para tener la alegría? “No, el amor en todas sus expresiones, es por esto el verdadero generador propio, productor de la alegría,el amor. Solo quien es amado y ama sabe en verdad qué es la alegría”, subrayó.

El Espíritu Santo es el amor personificado que llega y hace nacer el amor, entonces en donde el Espíritu Santo llega hace nacer el amor ¡y como necesitamos eso!, parece que el Espíritu Santo se fue, se fue alejando de nosotros porque no le hemos dado cabida, necesitamos tenerle para que dentro nuestro genere para salir y repartir el amor, jahayhu vaéra la ñande prójimo pe”.

En otro momento de su reflexión durante la homilia dijo que hay personas para las cuales la alegría es una palabra desconocida, no saben lo que quiere decir alegre o soy feliz, es una expresíon lejana de año luz para ellos, y ciertamente no por culpa de ellos. Refiriéndose a los que sufren de depresión, del agotamiento, que sufren de otros males parecidos y que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Y pidiendo a que no se rindan ante la tristeza y desconsuelo.

Asimismo, trayendo a la memoria una inscripción que se lee en la tumba del cementerio inglés, “decía en una lápida “a la guerra le va a seguir la paz y a la noche va a desembocar en el día” es decir, todo va a pasar”, a modo de dar a entender que todo pasa y que tenemos que saber esperar.