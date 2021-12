Allanamiento y tensión entre mineros de Paso Yobái

Poco más de 150 efectivos policiales y 15 patrulleras se movilizaron para realizar un allanamiento dentro de la estancia “Temí”, encabezado por la fiscal María Agustina Unger a raíz de denuncias de los mineros y pobladores de la zona tras los diversos hechos de violencia y disparos de armas de fuego ocurridos en el lugar tras la disputa por la posesión de una mina entre la empresa Importadora Colmán Impor Expor del señor Antonio Colmán y la firma 3A Group de Ramón Acuña.

La fiscal de la causa, aclaró que el procedimiento realizado fue exclusivamente para buscar e incautar armas de fuego, no así para determinar qué grupo es el que tiene la facultad de explotar oro en el lugar.

“Existe denuncias por parte de los vecinos y también del dueño del inmueble pidiendo protección, por ‘riesgos comunes’ debido a los constantes enfrentamientos, que llegan a ser muy violentos, entre los mineros. Ya se estarían tomando ciertas medidas al respecto, por lo menos en esta unidad, atendiendo al reclamo, pero acá no vinimos a discutir quién es el que tiene la razón o el que puede entrar a trabajar, eso ya no me compete”, explicó la fiscal.

La estancia “Temí” allanada pertenece al ciudadano alemán Jochen Langer, tiene una extensión de tierra de unas 1.800 hectáreas en total; sin embargo, el predio en disputa es solamente de unas 20 hectáreas, aproximadamente. En el lugar, se encontró apenas un arma escopeta calibre 12 caño recortado, que fue incautada y no hubo aprehendidos.

Exigen cumplimiento de medida cautelar para trabajar

Poco más de 150 personas, obreros de la Importadora Colmán, se manifestaron frente a la estancia allanada para exigir que la fiscalía y la policía haga cumplir una medida cautelar que le permite a la empresa ingresar a trabajar en un predio de 20 hectáreas dentro del lugar para la extracción de oro. Sin embargo, desde hace más de un mes, otro grupo de mineros afines a la firma 3A Group del señor Ramón Acuña les impide el acceso y no les permite trabajar.

“Varias veces ya se realizó allanamiento en busca de armas, vienen los fiscales y no encuentran nada, ellos mismos filtran la información. Nosotros tenemos muchas imágenes de hombres armados que son alrededor de 15, constantemente nos amenazan y hacen disparos al aire para evitar que los personales entren a trabajar”, indicó el abogado de la empresa, Milton Cabrera.

“Nosotros exigimos que se cumpla la orden que tenemos. Hay una medida cautelar vigente que nos permite ingresar a trabajar. No pedimos nada fuera de lugar, sólo que la justicia haga cumplir esa resolución. Tenemos el contrato de trabajo, la medida judicial, pero igual no podemos trabajar, solo pedimos eso”, reiteró Cabrera.

Al respecto, el Director de Policías de Guairá, Comisario General Elber Franco, alegó que no pueden ejecutar la medida cautelar porque “no hay una expedición concreta de la justicia”, expresó

“Si bien existe una medida cautelar que dice que les permite ‘ingresar a trabajar’ no especifica en qué sector, falta que la justicia pueda expedirse de manera concreta y así nosotros podamos cumplir con certeza el procedimiento”, excusó Franco.

Procesados por desacato

Cinco personas ya fueron imputadas por el Ministerio Público por desacato judicial por impedir el ingreso de los obreros de la importadora Colmán en el sitio para trabajar. Los procesados son Roberto Parra González, Luis Enrique Loris, Cristóbal Domínguez, Mauricio Domínguez y Ramón Acuña, este ultimo es vicepresidente de la firma 3A Group.

La fiscal de la causa, María Unger, comentó que estaría presentando su requerimiento conclusivo sobre desacato recién en el mes de febrero del año próximo y allí analizará si solicitará la prisión preventiva de los imputados.

Antecedentes

Antonio Colmán (Importadora Colmán) y Ramón Acuña (3A Group) están en juicio por incumplimiento de contrato de prestación de servicios que habían acordado para trabajar por cinco años en el predio que hoy se disputan la posesión, dentro de ese marco, Colmán fue beneficiado con una medida judicial que le permite ingresar a trabajar hasta tanto se resuelva el conflicto jurídico.

Por otro lado, Acuña y su grupo no acatan dicha medida e impiden que Colmán y su gente ingrese al sitio para trabajar. Desde entonces se registraron varios incidentes, enfrentamientos y otros hechos de violencia, y en una de ella el obrero Alejandro Benítez recibió tres impactos de bala.