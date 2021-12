Presumen que atentado en Paso Yobái fue contra el empresario minero Antonio Colmán

Según el relato del minero Alejandro Benítez Sánchez (31), víctima del hecho, en ese momento se encontraban trabajando en la cantera dentro de la estancia “Temí”, propiedad del ciudadano alemán Jochen Langer, cuando en un momento dado aparecieron hombres armados afines al otro grupo minero liderado por Ramón Acuña. Los rodearon y empezaron a disparar, según manifestó.

Aunque aún no se sabe el calibre de las balas que recibió, Benítez dijo que los atacantes tenían escopetas, rifle y hasta metralleta. “Por delante y por atrás me dispararon; yo estaba con mi patrón (Antonio Colmán) y yo lo empujé en una zanja para que no le dispararan, yo también me tiré ahí, pero lastimosamente a mí me alcanzaron las balas”, contó.

Alejandro sufrió lesiones en los órganos internos a causa de las balas. Una de ellas impactó en su pierna, otra pasó por su abdomen y se alojó en la espalda. Además, recibió otros dos disparos en el hombro y espalda. Fue sometido a dos operaciones y ahora se encuentra en reposo en su casa. “No sé cómo es que todavía sigo vivo. Mi situación es complicada”, indicó.

Atentado contra su patrón

Alejandro Benítez aseguró que el objetivo del atentado, ocurrido el 11 de noviembre último, era su jefe Antonio Colmán, propietario de la empresa Importadora Colmán Import Export SA, quien tiene una disputa jurídica con la firma 3A Group del señor Ramón Acuña, por la posesión de una cantera de donde extraen oro, ubicada en un predio de 20 hectáreas en la estancia “Temí” de Paso Yobái.

“Garantías para trabajar”

Por su parte, el empresario Antonio Colmán contó que hace más de un mes no puede trabajar porque está amenazado por el grupo de Ramón Acuña y tiene cortado el camino para llegar hasta la cantera en donde tiene sus maquinarias. Hay personales que no pueden ingresar hasta el sitio y los trabajadores que están en el lugar tampoco pueden salir de allí, sostuvo el minero.

“Sesenta personas trabajan conmigo directamente y más de 200 de forma indirecta; estas personas son gente humilde y no podemos trabajar, hay mucha necesidad en Paso Yobái, nosotros queremos garantías para trabajar. No pedimos nada fuera de lugar, judicialmente ya ganamos y tenemos una medida cautelar a nuestro favor, pero la Policía no la hace cumplir, en vez de garantizar que podamos trabajar hacen de custodios del otro grupo”, reclamó Colmán.

“En el lugar ya hice una inversión de más de doce mil millones, yo hice todo el trabajo pesado y ahora que vamos a empezar a producir me quieren hacer de lado”, reiteró.

Conflicto jurídico

Antonio Colmán y Ramón Acuña llevan adelante un juicio por incumplimiento de contrato de prestación de servicios que ambos habían acordado por cinco años hasta el 2025, para la extracción de oro en un predio de 20 hectáreas dentro de la estancia “Temí” que tiene una extensión de más de 1.800 hectáreas, propiedad del alemán Jochen Langer, y que se encuentra dentro del área de concesión de la empresa Lampa S.A representada por Carlos González.

En el caso, Colmán ganó el juicio en primera instancia, pero entre incidentes y apelaciones el expediente fue a parar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En ese ínterin, el mismo fue beneficiado con una medida cautelar firmada por la entonces juez penal de garantías Lucila Echauri que le permite ingresar a trabajar en la cantera en cuestión, hasta tanto la Corte se expida sobre el caso. Dicha resolución no es respetada por el grupo del señor Acuña, que impide el ingreso de personas al predio y ya se registraron varios enfrentamientos entre ambos, y fue en uno de ellos que el señor Alejandro Benítez recibió tres impactos de bala, según se informó.

Cinco imputados

Al no respetarse la medida cautelar e impedir el ingreso del señor Colmán y su gente para trabajar, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal María Agustina Unger, presentó imputación por desacato contra el señor Ramón Acuña y sus seguidores Luis Enrique Loris, Cristóbal Domínguez, Marino Domínguez y Roberto Parra González, quienes ya se presentaron para su declaración indagatoria.

“Denuncias son inventadas”, dice abogado

El abogado de los imputados, David Castillo, alegó que las imputaciones contra sus defendidos fueron montadas por Colmán. “Es muy prepotente y quiere avasallar los derechos del propietario del inmueble, está tratando de ingresar a la fuerza; inventa denuncias, atropella, rompe alambres y hace de todo como para que él se pueda quedar dentro de la cantera”, indicó.

También mencionó que el contrato que Antonio Colmán tenía con la empresa 3A Group para la explotación de la cantera fue rescindido, por ello demandó el incumplimiento de contrato y consiguió una medida cautelar este año. A su vez, otro grupo de mineros, la Coordinadora de Pequeños Mineros, también de Paso Yobái, posee una medida cautelar del año 2019 que aún está vigente.

“Es cierto que ambas están vigentes pero el que tiene la titularidad de esa zona es la coordinadora; porque ellos tienen un contrato con coordenadas en esa parte; la parte que tiene el señor Colmán es en otro lugar, pero él se quiere hacer el prepotente e ingresar en otra parte”, expresó el abogado.

Según Castillo, Colmán no tiene permiso del propietario (Jochen Langer) para estar en el lugar y utiliza distintos medios para tratar de quedarse con la cantera que no le corresponde.

“Nosotros esperamos que la justicia actúe porque este señor está inventando todo tipo de denuncia y es muy chistoso que ni los propietarios puedan ingresar a sus inmuebles (...) Nosotros ahora mismo vamos a agregar a la carpeta fiscal que hay denuncias por tal unidad acá con todos los elementos que respalden que nuestros clientes son inocentes y que estas personas buscan entrar a la fuerza”, refirió el letrado.