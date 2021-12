Es prematuro hablar de cifras en merma sojera, advierten

Las lluvias que cayeron entre el domingo y lunes pasado fueron muy desiguales (yopará), en una misma finca hay parcelas que están muy bien y otras muy mal, como efecto de la falta de agua, explicó el Ing. Agr. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Detalló también que las últimas precipitaciones no llenaron las expectativas, acorde a las necesidades de los cultivos, razón por la cual se marcó una tendencia hacia una cosecha con problemas, porque inexorablemente habrá merma.

“De que habrá perdidas por la sequía va haber, de allí a cuantificar volumen y porcentajes es tocar el violín sin partitura, porque no hay datos consolidados a nivel nacional sobre los cuales hacer estimaciones confiables”, expresó. Agregó que hasta que no lleguen las esperadas lluvias no se podrá tener una línea de base para estimar como afectó la actual sequía a la soja en general.

También mencionó que debido a la variabilididad productiva que se tendrá en la soja esta zafra, el tema crucial será el manejo de los costos de producción, porque todo dependerá del punto de equilibrio que tenga cada productor, para poder enfrentar mejor o peor esta problemática campaña.

Sin embargo, aseguró que el productor agrícola es resiliente, sabe campear situaciones como la actual, como ya lo hizo en años anteriores, 2007, 2019, 2012 y otros.

Finalmente, comentó que los pronósticos antes de la siembra ya eran de sequía, en mayor o menor grado según la fuente, pero el agricultor no por ello se acobarda e igualmente apuesta al trabajo, al desarrollo. “Cada año el productor siembra con la esperanza de una buena cosecha”, finalizó.

Lea más: Sequía afecta principalmente la siembra temprana de soja, alertan

La campaña anterior

En la campaña agrícola anterior, la producción de soja cubrió 3.701.631 hectáreas, logró un rendimiento medio de 2.728 kg por hectárea y una cosecha de 10.098.864 toneladas. Este año el área de siembra fue similar, según el reporte de la UGP.

Lea más: Anuncian tormentas eléctricas en tres departamentos esta tarde