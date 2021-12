Más de 750.000 bolsas de cemento debe ahora la INC

La INC sigue sin cumplir con la entrega de cemento a sus distribuidoras, las cuales pagan por adelantado para poder “asegurar” la compra del producto. Obreros de la cementera señalaron que hay 1.200.000 bolsas pendientes de entrega, pero el titular de la empresa, Ernesto Benítez, mencionó que la cifra ya “bajó” a 753.194 bolsas en noviembre último.

Para el presidente de la empresa del Estado es un logro que se deba “solo” esa cantidad de producto a sus clientes y acusó a los funcionarios que cuestionan su administración de “mentirosos”. De hecho, persiste la persecución a los funcionarios que critican la situación actual de la fábrica.

Según los documentos oficiales, la estatal despacha entre 19.000 y 30.000 bolsas por día, cuando al menos debería entregar 45.000 bolsas para cubrir sus gastos. Esto porque la producción depende actualmente del molino chino de Villeta (Central), que la INC compró de la “superproveedora” Engineering, por US$ 12 millones, y que no para de tener problemas.

Según fuentes de la cementera, actualmente la INC suministra cemento día de por medio, pero Benítez mencionó que “se despacha de lunes a viernes” y que “los días sábados y domingos es sólo producción”. Agregó: “Eventualmente se puede despachar también algún día sábado. La provisión diaria en promedio del mes de diciembre está en 41.500 bolsas”. Pero en los documentos oficiales figura la suspensión del despacho durante varios días de la semana, tanto en noviembre como en diciembre y, además, no se llega a la entrega que menciona el presidente de la empresa.

Producción seguía dependiendo de viejo molino

La INC tiene dos molinos para la producción de cemento en la planta de Villeta, pero solo el molino “nuevo” que suministró Engineering está operando actualmente, porque el motor del molino viejo, del cual seguía dependiendo la mayor parte de la producción, se desmontó y lo llevaron a Vallemí (Concepción), para producir clínker, ya que allí se descompuso del motor del molino de crudo.

Por esta razón, en Villeta ahora solo se puede producir cemento en el costoso molino “chino” que la llamada “superproveedora” del Estado entregó a la INC, pero esta máquina no para de tener fallas y varias veces ya afectó a la producción. El molino de cemento se compró con una parte de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos que recibió la estatal, durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes.

Ahora la INC adjudicó la compra de un nuevo motor se utilizará para reemplazar al que se averió en el molino de crudo de la línea industrial de Vallemí (Concepción), que dejó de funcionar hace casi un mes. La empresa Electropar proveerá esta máquina por 903.703 dólares, con indicios de sobrefacturación, y recién entregará la máquina en 12 meses, lo que significa que el molino viejo de Villeta seguirá sin funcionar hasta que se traiga esta máquina.

Tras las millonarias inversiones realizadas en la INC, la cementera debía estar produciendo 90.000 bolsas de cemento, pero está lejos de llegar a esta cifra, por lo que la firma solo acumula pérdidas.