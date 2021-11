INC no encuentra repuesto para molino de Engineering y “trabajan” en solución “parche”

La fábrica de Villeta sigue paralizada por la falla de un transformador de corriente que “se quemó totalmente”, según la explicación recibida, el cual forma parte del arrancador del motor del molino chino que Engineering entregó a la cementera hace poco tiempo. Los técnicos de la planta trajeron el transformador de un motor en desuso de Vallemí, que pretenden adaptar al molino de Villeta, lo que solo será una solución “parche”.

“Vamos a ver si se logra adaptar ese transformador al molino chino”, expresó uno de los trabajadores de Villeta a ABC Color. El presidente de la empresa Estatal, Ernesto Benítez, señaló que están “trabajando” en el taller eléctrico y que todavía no saben cuando volverían a producir cemento en esta fábrica.

Benítez admitió que en el mercado local no hay el repuesto que se necesita, pero que están “pidiendo cotización de algunas opciones de marcas y origen”. Sin embargo, nada mencionó del transformador de Vallemí que quieren adaptar al molino de la “superproveedora”. “Se está haciendo el esfuerzo para ponerlo en marcha lo antes posible. Hoy mismo, tal vez”, expresó.

La INC tiene dos molinos para la producción de cemento en la planta de Villeta, pero solo el molino “nuevo” que suministró Engineering seguía operando, porque el motor del molino viejo se desmontó y fue llevado a Vallemí (Concepción), para producir clínker, ya que allí hubo fallas de otra de las maquinarias. Ahora que se descompuso el molino “chino” de Villeta, la producción se paralizó en la planta de dicha ciudad.

Justamente, la INC reactivó la producción de clínker el pasado fin de semana luego de reemplazar el motor averiado del molino de crudo de la línea industrial de Vallemí, para lo cual se llevó el motor del molino viejo de la planta de Villeta.

Benítez recepcionó el molino de Engineering

El costoso molino “chino” que la llamada “superproveedora” del Estado, Engineering, entregó a la Industria Nacional del Cemento (INC) por US$ 12 millones no para de tener fallas y varias veces ya afectó a la producción. Esta máquina se compró con una parte de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos que recibió la estatal, durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes, y que debía mejorar la producción de la empresa, lo que no ocurre hasta ahora.

Diez sindicatos de la cementera estatal se reunieron ayer con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a quien ya le informaron a través de una nota sobre la situación crítica de la estatal y le pidieron la destitución del titular de la cementera, a quien responsabilizan de los números negativos que arroja la empresa.

Pero desde el Gobierno estarían protegiendo a Benítez, justamente porque recepcionó el molino de Engineering, pese a los cuestionamientos. Esta empresa tiene vínculos en las altas esferas de este Gobierno, por lo que llegó a convertirse en una “superproveedora”.

Según los datos, la empresa estatal registra una pérdida de casi G. 44.000 millones en lo que va de este año, mientras la deuda a corto plazo de la firma representa G. 443.671.219.169. En este sentido, los compromisos más importantes de la cementera tienen relación con obligaciones pendientes con proveedores (en moneda extranjera), que suman G. 80.669.743.059; con acreedores por productos a entregar, por G. 32.199.114.185; obligaciones con proveedores de bienes y servicios, G. 180.889.773.048; y financiamiento temporal de caja, que llega a G. 70.676.502.779.

Al parecer, el Gobierno de Mario Abdo Benítez hace la “vista gorda” a esta difícil situación financiera de la empresa y mantiene en el cargo al cuestionado presidente de la INC.