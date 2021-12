Docentes jubilados denuncian esquema usurario por parte de supuestos negocios

Profesores nucleados en la “Asociación de Docentes Jubilados sin límites del Paraguay”, vinieron desde distintos puntos del país para concentrarse frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, sobre la calle Chile entre Ygatimí y Jejuí, de Asunción.

La intención de los docentes jubilados era mantener una reunión con la fiscala general Sandra Quiñónez y acercarle sus inquietudes al tiempo de denunciar que son víctimas de usura por parte de supuestas empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos. Sin embargo, esto no pudo ser posible, pues Quiñónez no se encontraba, por lo que la encargada de la Dirección de Comunicaciones de la Fiscalía recogió los reclamos del grupo de manifestantes.

Una de las docentes jubiladas señaló que este martes, muchos, recibieron la notificación sobre el depósito de sus haberes. Sin embargo, cuando fueron para retirarlos del cajero automático se encontraron con la sorpresa de que tenían saldo cero, pues se les embargaron todos.

La presidenta de la asociación, Marina Brítez, informó a ABC que son 950 docentes a nivel país que están en esta situación, cuyos haberes son embargados luego de que se les deposite en sus cuentas.

Otra docente jubilada, María Lourdes Aguilar, manifestó que el Ministerio de Hacienda les deposita, pero a través de ellos no son embargados los haberes, sino a través del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Añadió que hay docentes que fueron demandadas, en uno de los casos la deuda era de G. 12.000.000 sin embargo, el monto por el que fue demandada con los intereses ascendió a G. 103.000.000, y en otro caso de poco más de G. 4.000.000 lo requerido escaló a G. 47.000.000.

Otra docente jubilada, Ninfa González, oriunda de Carayaó, denunció a una firma denominada “Doradogar” que recorre a nivel país ofreciendo electrodomésticos, estableciendo que las cuotas serán descontadas vía ministerial.

González señaló “de un pagaré hacen tres a cuatro pagarés, pero qué pasa, nosotros como docentes manejamos nuestro saldo y extracto y en este figura que tienen que ser de 12 o de 34 cuotas y cuando estás por pagar todo eso, la empresa vuelve a entregar otro monto diferente, con cuatro boletas de pagaré con 48 cuotas cada una”.

Sobre la manifestación de este miércoles, González refirió “nosotros solicitamos a la fiscala que intervenga, porque en cada fiscalía nadie hace caso, presentamos la denuncia en Delitos Económicos y en otras sedes, y se tiran la pelota”.

Añadió, que denunció en 2013 a la firma “Mima Novedades de Fernando de la Mora” en 2013 y cuando estaba por terminar de pagar me dice que no es correcto el nombre que yo presenté. Yo tengo la boleta con ese nombre, pero la empresa ahora figura “Mina Novedades de Fernando de la Mora”.

Cuestionó el hecho de que “hasta hoy en día no tengo un contacto con la fiscala María Teresa Britos Ricciardi, que me fue asignada, Dios sabrá quién es porque hasta hoy no tuve oportunidad de contarle. Ni siquiera le conozco a la fiscala y eso que todos los días voy y vengo con mi abogado”.