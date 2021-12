Exportación de soja superó las 6 millones de toneladas y US$ 4.169 millones de ingreso

Con los 6.1 millones de toneladas de soja en grano que se llevan exportados prácticamente se cierran los envíos, ya que queda un pequeño remanente que sería embarcado en diciembre, sobre todo como aceites y pellets, informó ayer la Lic. Sonia Tomassone, de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Mencionó que la producción de soja zafra 2020/21 fue de 9,4 millones de toneladas, una disminución de 836.800 toneladas, en comparación con la campaña anterior. Explicó que dicha reducción fue motivada por las condiciones agroclimáticas adversas que lastimosamente también se están repitiendo en la presente zafra.

Hasta noviembre de este año, las exportaciones del complejo de la soja posibilitaron el ingreso de US$ 4.169.514.853, es decir, US$ 1.095.209.860 más que el mismo lapso del 2020, periodo en el que los envíos generaron US$ 3.074,3 millones.

En lo que respecta a granos de soja, se exportaron 6.100.050 toneladas, 197.561 toneladas menos (3% menos), respecto al mismo periodo del 2020, cuando fueron enviadas 6.297.611 toneladas.

En cuanto a derivados de la oleaginosa, hasta noviembre de este año fueron exportadas 514.972 toneladas de aceite, que implica 77.995 toneladas menos que el mismo periodo del año 2020, cuando fueron enviadas 592.967 toneladas.

Los embarques de aceite posibilitaron el ingreso de US$ 564,1 millones, es decir, US$ 178,1 millones más que la temporada anterior, cuando los envíos generaron US$ 385,9 millones

Por otra parte, hasta el mes pasado Paraguay exportó 1.721.241 toneladas de pellet de soja, por US$ 700.717.655. En comparación con el mismo periodo del 2020, estas cifras representan una disminución de 186.136 toneladas en volumen y un aumento de US$ 82,4 millones en divisas.

La experta de Capeco señaló que a pesar de la merma en la producción, lo que se tradujo en un menor volumen de exportación y procesamiento, los envíos del complejo de soja (granos, aceites y pellet) permitieron un ingreso adicional de más de US$ 1.000 millones por la mejora en los precios internacionales.

Destinos

Argentina se constituyó en el principal destino del grano con el 73% de participación en el total exportado. En segundo lugar se encuentra Rusia (12 %), que sobrepasó a Brasil, que hasta el mes de octubre se posicionaba como el segundo mercado más importante y ahora pasó a ocupar el tercer puesto con el 12 %.

Más atrás le siguen Perú, Túnez, Egipto, Uruguay, España, Canadá, EE. UU., Senegal, Corea del Sur y Japón.

Empresas

En el ranking de empresas, Cargill se posicionó como líder con el 14% del total de granos enviados. Por su parte, Sodrugestvo, que hasta octubre ocupaba la tercera ubicación, se posicionó como el segundo mayor exportador (13 %). Le siguen Viterra (13 %), Cofco (10 %), ADM (10 %), Agrofértil (7 %), entre otros. La firma Lar se ubicó como líder de las exportaciones terrestres seguida por Cargill y Agrofértil. A noviembre de este año un total de 48 empresas fueron responsables de las exportaciones de soja en grano.

Lea más: Agro cierra exitoso año 2021, pero sequía causa grave revés soja 2022