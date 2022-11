IPS: llueven las denuncias contra los servicios médicos del ente

La escasez de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) es el principal reclamo de quienes mensualmente aportan al seguro social esperando recibir prestaciones de calidad. Los asegurados del ente también se quejan de la falta de médicos especialistas, turnos para las consultas médicas, largas horas de espera para la atención y retiro de fármacos, entre otras varias falencias.

Según el reclamo de los asegurados, en el IPS ni siquiera hay posibilidad de ser atendidos este año, pues quienes logran ingresar al sistema de agendamiento de la previsional se encuentran con la sorpresa de que recién hay turnos médicos a partir de enero.

“Que decepción. Después de mucho me ayudaron y consulté en el CESI. La doctora me indicó fisioterapia, pero para este año ya no hay turno. Abrirán la agenda en diciembre para obtener el turno en enero. Me siento impotente”, lamentó Rebeca Isnardi.

La asegurada contó que el dolor cervical causado por el pinzamiento de los nervios que tiene, no puede esperar hasta enero para ser contenido. “Los dolores que tengo son horribles”, dijo Isnardi.

Laura Romero se quejó de la misma situación, pues al intentar marcar una cita médica con un especialista en traumatología, le indicaron que recién hay turnos disponibles para el año que viene. “No puedo esperar tanto; mi situación se puede complicar mucho si espero”, lamentó la joven.

No hay medicamentos, denuncian asegurados

Recientemente José Urizar, gerente de la Dirección Financiera y Administrativa del IPS aseguró que la previsional dispone del 90% de los fármacos que son parte del vademécum farmacológico y que solo faltan unos 50 medicamentos. No obstante, las denuncias por la falta de un sinnúmero de medicinas es diaria.

“Es increíble que cada mes te sacan plata, te descuentan lo que corresponde obligatoriamente y que uno consulte y no haya medicamentos. Hay que unirse y exigir respeto mínimo”, criticó Lidia Guasch.

Luis Fariña clamó también por la provisión de diversas drogas para los pacientes neurológicos, que deben desembolsar elevadas sumas de dinero para poder tratar sus patologías. Según dijo, hace más de tres meses que está pagando mucho dinero por adquirir sus medicinas.

IPS no tiene ni hilo quirúrgico, reclaman pacientes

La falta de insumos hospitalarios es otra de las quejas de los pacientes del IPS que requieren de una intervención quirúrgica. Para cualquier cirugía, los asegurados deben compras desde algodón hasta hilo quirúrgico.

La asegurada Julieth Morel contó que debía operarse la semana pasada, pero que su cirugía quedó postergada por la elevada presión arterial que le causó descubrir que debía comprar todos los insumos médicos para ser atendida.

“Debía operarme el jueves pasado. Me preguntaron si tenía dinero porque faltaba suero, hilo, esparadrapo y otros insumos. Costó alrededor de G. 400.000 y compré todo, pero no usé porque de la rabia se me subió la presión arterial y quedó postergada mi cirugía”, lamentó la mujer.

Largas horas de espera para atención médica y retiro de fármacos

El excesivo tiempo de espera que soportan los pacientes para consultar con un médico, así como para retirar los medicamentos en las farmacias del IPS, es otro de los motivos de críticas regulares.

En promedio, los pacientes esperan 4 a 5 horas para consultar con una médico y, posteriormente, entre 3 a 4 horas en la farmacia interna del IPS para retirar las medicinas.

Los asegurados que deben ser atendidos en los servicios tercerizados de la previsional, cuentan además que los horarios de cita para los exámenes médicos son en horas complicadas, que parecen ser hasta una broma.

Por ejemplo, Cristian Cabañas mostró el mensaje que recibió de Meprotec del Sanatorio Británico, en el cual le indican que su cita para su estudio médico fue marcado para el martes 24 de enero, a las 23:40.

Desde la Dirección de Comunicación del Hospital Ingavi explicaron que Meprotec es una empresa tercerizada, razón por la cual ellos manejan sus horarios de agendamiento en sus diferentes sucursales.