Año 2022 cerró con récord de envíos ganaderos e históricos logros del sector

La exportación de cortes de carne bovina durante el 2022 generó cifras históricas: fueron enviadas unas 333.700 toneladas por un valor de más de US$ 1.722 millones. Estas cifras representan un crecimiento del 2,1% en volumen y 7,7% en valor de divisas respecto al periodo 2021, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

A su vez, en forma global, las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos; así como todos los productos y subproductos de origen animal, con datos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022, totalizar unas 608.975 toneladas enviadas al exterior, por valor de unos US$ 2.197 millones, que a su vez representan aumentos del 1,5% en volumen y 8,4% en valor contra el periodo 2021.

Lea más: Solo falta un proceso para que Paraguay pueda exportar carne bovina a EE.UU.

En cuanto a las exportaciones de carne aviar, sus menudencias y despojos, durante el 2022 se produjo un importante crecimiento porque los envíos fueron de 9.529 toneladas por un valor de más de US$ 10,26 millones, contra 6.900 toneladas por US$ 5,34 millones del año 2021.

Por otra parte, el comportamiento de las exportaciones porcinas fue de disminución, porque durante el 2022 se exportaron 3.057 toneladas por US$ 6,08 millones; estos números son mucho menores que los registrados durante el año 2021, cuando se exportaron 4.966 toneladas por US$ 9,09 millones

Aprobación de EE.UU. y examen de Canadá

Posiblemente, uno de los logros más significativo de la historia del Senacsa haya sido la confirmación de la aprobación de la auditoría del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSIS/ USDA) por parte de la industria de la carne bovina de nuestro país. Otro logro también importante fue el hecho de recibir a la misión de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) para controlar la producción de la proteína roja.

Lea más: Taiwán abre mercado a carne porcina paraguaya tras cuatro años de adecuación en calidad y sanidad

Asimismo, un hecho sin precedentes fue la confirmación de la aprobación, en noviembre último, de la auditoría aplicada por el Buró de Inspección y Cuarentena Animal y Vegetal de Taiwán (BAPHIQ, por sus siglas en inglés) a la industria de carne porcina, que quedó habilitada para la exportación de carne de cerdo a ese mercado premium de Asia.

Tipificación de la carne

Sobre la parte reglamentaria, otro logro del 2022 fue la concreción de la norma paraguaya de la carne, la PNP 20 036 22 “De clasificación y tipificación de canales bovinos”, que establece los requisitos de referencia y define la calidad y a su vez sirve como sistema común y nexo entre la oferta y la demanda, permitiendo una mejora continua en toda la cadena de la carne.

Brasil, tercer mercado de Paraguay

Chile se mantiene como el mayor comprador de carne bovina de Paraguay, con unas 133.684 toneladas por US$ 722,5 millones, con 42% del total exportado por nuestro país durante el 2022; en segundo lugar, Rusia con un 15% de la torta, con una importación de 61.886 toneladas por US$ 249,4 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional durante el 2022 fue Brasil, con 39.357 toneladas por US$ 195 millones.

Lea más: Año deja varios logros históricos en la pecuaria y récord de exportación

El listado de destinos de la carne bovina de Paraguay sigue con Taiwán, con 37.307 toneladas por US$ 195,1 millones; en quinto puesto, Israel, con 14.489 toneladas por US$ 93,4 millones. Entre los mejores mercados de la carne nacional también está Uruguay, con 8.905 toneladas por US$ 42 millones, entre otros.