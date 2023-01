Ruta PY02, en el Km 45 de la compañía Pedrozo de Ypacaraí, es zona de constantes accidentes

El accidente ocurrió aproximadamente a a las 05:10 en el km 45 de la ruta PY02. Los habitantes de la compañía Pedrozo manifestaron preocupación por la situación del trayecto de la ruta PY02 en la zona. Señalaron que la imprudencia de los choferes y las fallas técnicas por la falta de mantenimiento de los ómnibus son los principales problemas.

El oficial Pablo Sanabria, asignado a la Comisaría de Pedrozo manifestó que ese sector es conocido como “la ruta de los accidentes”, ya que lastimosamente este tipo de casos se registran de forma continua. Luego de la habilitarán los dos carriles con la ampliación de la ruta PY02, el gran tráfico automotor durante las fiestas de fin de año y la imprudencia derivaron en el percance, indicó.

Lea más: Impactante choque de colectivos en Pedrozo

El colectivo de la Yuteña chocó contra otro de la empresa de Atyrá, que se encontraba estacionado para alzar pasajeros. Se realizó el alcohotest a ambos conductores y arrojaron resultado negativo. Cinco personas quedaron heridas, incluido el guardia que se encuentra en estado grave, de acuerdo al reporte policial.

El uniformado mencionó que hay varios factores a tener en cuenta en este tipo de percances, pero en esta situación lo más visible es que el ómnibus venía a una alta velocidad, no había buena iluminación y el otro bus no tenía las luces encendidas y estaba alzando pasajeros en un lugar donde no se debe estacionar. Todo eso derivó a que ocurra este accidente; hay muchas cosas que cuestionar, dijo el oficial.

“Hace un mes o quince días fueron habilitados los dos carriles en ambas direcciones de la ruta y en la zona el tráfico es congestionado; todo eso ocasiona este tipo de accidentes”, expresó el oficial Sanabria.