Erssan exhorta a cambiar el “modo pelopincho” ante sequía

Desde el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) explicaron que actualmente la ciudadanía se encuentra “en modo pelopincho”, lo que afecta a la provisión de agua, principalmente en los hogares que son abastecidos por aguateras privadas, juntas de saneamiento y comisiones vecinales.

Indicaron que la falta de agua se da por zonas y, ocurre en casi todo el país, razón por la cual recomendaron al uso racional del recurso líquido, teniendo en cuenta la prolongada sequía que se extendería por el próximo trimestre, según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Lea más: Erssan trata de darle mayor celeridad a denuncias sobre falta de agua

“Las piletas (piscinas) se cargan y se descargan al día”, indicó el director de regulación técnica del Erssan, Harry Guth. Calificó a esta acción como “la peor” durante este periodo, porque el servicio de agua potable es exclusivamente para uso domiciliario.

“El agua potable no es para pileta, no es para riego, no es para animales de gran porte”, añadió el profesional. Indicó que el 95% de los prestadores en Paraguay usan pozo profundo o semiprofundo, con una infraestructura precaria que no permite sostener el sistema.

¿Cuáles son las zonas críticas en cuanto a provisión de agua?

Guth comentó que la zona más crítica es el bajo Chaco. Recordó que las aguateras de Nanawa y Puerto José Falcón fueron intervenidas varias veces y que incluso la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) intentó prestar el servicio de provisión de agua. Comentó además, que en todo el distrito de Emboscada, Cordillera, no hay agua.

El técnico incluyó al departamento de Ñeembucú y dijo: “tenemos problemas de agua profunda, entonces, usan tajamares en la zona de Pilar. De tajamares sacan el agua para tomar. Si puede tratar, la tratan o sino toman agua cruda”.

Lea más: Erssan: 25% de las proveedores de agua potable están en situación crítica

Guth sostuvo que Misiones y Alto Paraná son dos territorios donde también existen problemas. Respecto al último departamento, citó a los distritos de Minga Guasu, Hernandarias, Ciudad del Este y Presidente Franco que “usan pozos teniendo feroces ríos”.

Otro punto crítico es el departamento Central a la margen derecha del Río Paraguay. Sobre las prestadoras del servicio de agua potable, el director de Erssan indicó que los pozos fueron trabajados para una situación estándar, no de sequía. Afirmó que la mayoría tampoco tiene medidores.

Incendios podrían agravar la situación de escasez de agua

Desde el ente, enfatizaron que la aparición de incendios podría generar mayores problemas al suministro de agua.

“Cuando empiecen los incendios va a ser mucho peor, porque los bomberos usan agua tratada”, lo que carga presión sobre todo el sistema, según dijo.

Lea más: Unas 300 familias sufren la falta de agua y podrían seguir así por dos meses más

La subdirectora jurídica de Erssan, Graciela Vera, contó por su parte que a varias personas se les negó la posibilidad de entrar a la red de provisión de agua. Precisó que la solicitud fue realizada como un servicio domiciliario, pese a ser un establecimiento ganadero o un balneario. A estos, se les exige contar con reservorio propio.