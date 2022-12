Erssan: 25% de las proveedoras de agua potable están en situación crítica, afirman

El 25% de las distribuidoras de agua potable en el país está en situación crítica, según el director de Regulación Técnica del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), Harry Guth, lo que significa que tienen inconvenientes en la provisión del recurso hídrico durante casi todo el año.

Guth explicó que existen 5.600 prestadores de servicio funcionando, entre juntas de saneamiento, comisiones vecinales, binacionales, municipalidades y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). De estas, alrededor de 1.400 tiene un caudal insuficiente de agua, lo que genera baja o nula presión en la red.

El profesional de la Erssan expresó que el total de las aguateras abastece a 6 millones de personas aproximadamente, mediante sus cañerías. Sobre la situación crítica, Guth dijo que se trata de zonas donde tienen problemas de abastecimiento de agua casi todo el año.

El director refirió que si bien es difícil desglosar cuál de las prestadoras de servicio de agua potable es la que mayores inconvenientes posee, las aguateras privadas pequeñas ingresan a este grupo debido a la precariedad de su infraestructura.

“El problema es grave en Central”, expresó Guth. Sostuvo que la falta de agua ocurre durante la temporada de calor en Paraguay, que va desde setiembre a mayo aproximadamente.

¿Qué dice la ley respecto a la provisión de agua?

La Ley 1614 del año 2000, “General del marco regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la república del Paraguay”, da cuenta de la responsabilidad de las aguateras en cuanto a suministro que, de no cumplirse, implica sumarios y sanciones.

Según el artículo 46, inciso C, se debe garantizar la presión de agua potable, continuidad del abastecimiento, interrupciones mínimas del suministro y, eficiencia de la producción y distribución. Según la subdirectora jurídica de Erssan, Graciela Vera, no cumplir con la norma implica la intimación a la prestadora de servicio y otras medidas administrativas.

Vera agregó que las aguateras privadas deben buscar planes de contingencia para satisfacer la demanda de sus usuarios.

¿Cuáles son las medidas de contingencia que debe ejecutar una aguatera?

El director de regulación técnica de Erssan explicó que los planes de contingencia de una aguatera podrían ser: perforar otro pozo, recurrir a aguateras cercanas o comprar agua a granel para mantener el servicio.

Guth comentó que aparte de las aguateras, los ciudadanos también deben ser responsables con el uso del recurso hídrico.

Enfatizó que “el agua potable está direccionada solamente al consumo humano. Quiere decir, para beber, para lavar la ropa, para limpiar la casa. No para animales de mayor porte, no para huertas, no para regadío, no para piscina”.