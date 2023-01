Hacienda analiza pedido de posponer actualización fiscal

“Hay un pedido para posponer la actualización fiscal, no así de la actualización del impuesto, pero aún no hay una posición tomada al respecto. Esta semana no sería posible que se resuelva algo”, señaló una fuente, en relación a una reciente reunión mantenida entre representantes de los gremios empresariales y las autoridades del Ministerio de Hacienda.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, ARP, doctor Pedro Galli, confirmó que, junto con otros líderes de los gremios de la producción, se reunió días atrás con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, con sus asesores y las autoridades de Catastro.

“Pedimos que se forme un equipo técnico multisectorial, para analizar la valoración de la tierra con una lógica aceptable para todos los sectores y no de manera arbitraria”, expresó.

El tema que motivó la reunión fue el análisis del Decreto Nº 8612, del 27 de diciembre, que fijó los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, que servirán como base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario y sus adicionales para el ejercicio 2023. El reajuste fue del 8,1%, tal como se había anunciado.

Días después de conocerse la medida, el presidente de la ARP, Pedro Galli, había dado a conocer las disconformidades del sector productivo argumentando que los aumentos son muy importantes y que, una vez más, todo el peso va sobre los hombros del productor.

Galli comentó entonces que los aumentos fueron muy importantes en el pago del impuesto inmobiliario.

“Salió un decreto con un ajuste del impuesto inmobiliario conforme al aumento del índice de precios al consumidor (IPC), lo que es razonable y corresponde de acuerdo a la inflación. Pero al leer bien, vemos que la base impositiva subió hasta 200% en algunos casos. Se tocó la base imponible, y eso es engañoso”, declaró.

El representante del sector productivo indicó que algunos productores se encontraron con liquidaciones de hasta 200% sobre la base impositiva que se tenía antes.

Señaló que sufrieron aumentos las localidades de Caaguazú (66%), Filadelfia (215%), Loma Plata (240%), Boquerón (187%), Mariscal Estigarribia (129%), Campo Aceval (150%), Teniente Esteban Martínez (108%), entre otros.

El contexto de la tenencia

A propósito de la tenencia de la tierra en el Paraguay, es importante recordar que según los datos del Censo Agropecuario Nacional (CAN 2022) el área de la producción agropecuaria es de 32.198.349 hectáreas, que están parceladas en más de 290.052 fincas.

También se debe considerar que de acuerdo con los resultados del CAN 2022, el 3% de las fincas ocupan el 55% de la superficie productiva nacional censada, mientras que el 97% de las fincas ocupan el 45% restante.

Impuesto inmobiliario

La tasa del impuesto inmobiliario es el 1% del valor fiscal de la propiedad, para los urbanos se establece por metro cuadrado de la tierra, teniendo en cuenta el tipo de pavimento o no pavimentado, así como también el tipo de construcción; en tanto que para los rurales, se fijan por hectáreas. El ajuste para este año es uno de los mayores registrados en los últimos tiempos.