Censo Agropecuario Nacional 2022 mostraría el fracaso de la política de distribución de tierras

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) lanzó este miércoles los primeros datos del Censo Agropecuario Nacional (CAN 2022), aunque todavía preliminares, que son muy llamativos; por ejemplo que el área censada es menor que en 2008, ahora se contabilizaron 32.198.349 hectáreas, que es un poco inferior a las 32.527.075 hectáreas de hace 14 años. Según explicaciones de técnicos, eso no sería consecuente con la visible expansión que muestra la frontera agropecuaria en los mapas satelitales del Chaco, ni con el crecimiento de la producción agropecuaria y forestal en ese lapso. Desde el MAG también dijeron que a muchas fincas no pudieron acceder los censistas, ni pudieron contactar con algún responsable, por lo que no saben quién, qué ni cuánto produce.

Las explicaciones del MAG señalan incluso que solo unas 30.110.620 hectáreas cubren las fincas productivas, es decir que cerca de 2 millones de hectáreas son otros usos no productivos.

De acuerdo con los resultados, el 3% de las fincas ocupa el 55% de la superficie, mientras que el 97% de las fincas ocupa el 45% de la superficie censada.

En la región Oriental, del total de superficie censada, el 17% cubre bosques, el 29% cultivos agrícolas, el 45% son pasturas y el 9% se registra como otros usos.

En el área censada que corresponde al Chaco, el 1% ocupa la agricultura, el 40% son bosques, el 54% cubre pasturas, mientras que el 5% es de otros usos.

Tomando solamente el área productiva del Chaco y considerando el uso de la tierra de las fincas censadas, el 82% es solo ganadería, el 10,9% agrícola y forestal; y el 6,2% solo agrícola.

En la región Oriental, el uso de la tierra del área censada es 61,4% agrícola y forestal; 26,3 % ganadería; 7,9% solo agrícola; 2,7% agrícola, pecuaria y forestal.

Cantidad de cuestionarios aplicados

Se informó que el operativo censal se desarrolló en cuatro etapas a fin de capitalizar experiencia y se aplicaron en total 454.548 cuestionarios. Las etapas consistieron en clústers de territorios, integrando departamentos de baja, mediana y alta complejidad operativa.

Dijeron que la primera etapa se inició con los territorios menos complejos y cercanos al centro de operaciones, mientras que la cuarta y última etapa, los territorios más complejos. La implementación de la estrategia operativa se inició con la convocatoria y capacitación de personal de la estructura.

La gestión de recursos humanos fue encargada a una empresa especializada en RR.HH. que se encargó del reclutamiento y selección del personal de la estructura censal. En total fueron involucradas en el operativo 3.752 personas, de las cuales 3.715 corresponde a personales de la estructura censal y 37 personal de apoyo, entre censistas de grandes fincas, choferes, soportes técnicos, analistas, estadísticos, programadores, administrativos, etc.

El Censo Agropecuario Nacional 2022 se financia con un préstamo del BID (4423/OC-PR) de unos US$ 15 millones (G. 102.332.100.000) que será amortizado con nuestros impuestos y de nuestros hijos hasta finales del año 2041. Este proyecto representa un gasto cinco veces más de lo que se desembolsó por el anterior, en 2008, que se financió con donación de la Unión Europea, de unos 2,5 millones de euros (G. 19.250 millones).