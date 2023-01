Estacionamiento tarifado: ¿quiénes están detrás de Parxin?

Ayer la Junta Municipal aprobó el estacionamiento tarifado para tres zonas de Asunción: Centro, Sajonia y Villa Morra.

De acuerdo a lo definido por la Junta, Parxin se llevará el 40% de todo lo recaudado por el cobro de multas, también el 65% de recaudación por las horas de estacionamiento, además del 40% por el servicio de grúa y aplicación de cepos.

Parxin es la firma concesionaria que administrará el servicio por 15 años. Según lo confirmó Federico Mora, jefe de Gabinete de la municipalidad, el Consorcio Parxin está integrado por las empresas Parx Ltd. de Rosh Pina, de Israel; Onix Parque SA de Argentina como empresa líder, y Geolatina, de Paraguay.

El representante legal de Parxin y la única cara visible hasta el momento es el exviceministro de Transporte, Pedro Britos, a quien intentamos contactar para tener más detalles sobre los que integran la sociedad a nivel local, pero se encontraba de viaje.

Mientras tanto, el teléfono que figura en las páginas de Parxin no existe, las fanpage de la empresa no tienen publicaciones desde hace varios años y desde la empresa local Geolatina señalaron que no pueden hablar sobre la Concesionaria, pues solo Britos es el único vocero autorizado.

¿Quiénes están detrás?

Realizando la búsqueda documental, ABC Color confirmó que según informes comerciales, son representantes de Parxin: David Ricardo Silbenberg, Gustavo Ariel Nielavitzky, Anabela Busolini y Héctor Federico Calcagno Aragode.

Silbenberg es el representante de la firma Onix. Mientras que Busolini figura en el portal de Contrataciones Públicas como representante legal de Geolatina SA. y también de una Consultora CSI (Consultora y Servicios de Ingeniería).

Así también, según su propio perfil en LinkedIn, Calcagno es el presidente de Geolatina Consultora desde hace 23 años.

De acuerdo a lo que figura en su página web, Geolatina S.A. es una sociedad de asesoramiento, consultoría y servicios de ingeniería, con sede en Asunción. De acuerdo al portal de Contrataciones, ya ganó varias millonarias licitaciones, la mayoría integrando consorcios.

Mientras tanto, según lo que indica en su página web, la empresa israelí Parx Ltd, presta servicios a más de 200 ciudades de 19 países del mundo, ofreciendo un sistema integrado de gestión de estacionamiento, para el cobro de las tarifas.

Una disputa legal

Parxin había ganado el arbitraje que mantenía con la Municipalidad de Asunción y que evitaba el inicio de la vigencia del estacionamiento tarifado.

El proceso legal se inició en 2018, luego de que la Contraloría General de la República recomendara la recisión del contrato. La Comuna había alegado que Parxin ha incumplido el contrato y también solicitaba una indemnización.

Luego de haber perdido el arbitraje, la Municipalidad de Asunción planteó un recurso de nulidad ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, el cual fue rechazado. Inclusive hubo una acción de inconstitucionalidad, que también fue denegada.

La Municipalidad iba a pagar una multa de 5 millones de dólares en caso de no poner en vigencia el contrato, por lo que finalmente la administración de Rodríguez decidió ejecutarlo y poner en vigencia el estacionamiento tarifado, con la aprobación de la Junta Municipal ayer.