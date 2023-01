Estacionamiento tarifado: residentes de “zonas nocturnas” pagarán por estacionar hasta frente a sus casas

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, habló de la aprobación por parte de la Junta Municipal del sistema de estacionamiento tarifado en zonas de la capital, que será gestionado por la empresa privada Parxin y entrará en vigencia en marzo.

Según lo aprobado ayer, las zonas en las que el estacionamiento en vía pública será tarifado son parte del microcentro de Asunción -el territorio comprendido entre las calles Ygatimí/Rodríguez de Francia, Hernandarias, El Paraguayo Independiente y Perú- y parte de los barrios Sajonia y Villa Morra.

Alrededor de esas áreas fueron establecidas “zonas de influencia” en las que no se cobrará estacionamiento, pero sí se controlará el correcto aparcamiento de los vehículos, con multas aplicables.

El estacionamiento -que se cobrará de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 y de 20:00 a 00:00 los jueves y 20:00 a 02:00 los fines de semana en “zonas nocturnas”– tendrá un costo de G. 4.500 por hora, aunque se contemplan tarifas ligeramente reducidas para quienes compren “paquetes” diarios, semanales o mensuales y descuentos para contribuyentes asuncenos con sus habilitaciones al día.

La propuesta tratada y aprobada ayer por la Junta Municipal de Asunción, explicó Mora, es producto de “una serie de rondas” de conversaciones entre la Intendencia y varias comisiones de la Junta, a fin de delinear la ordenanza que reglamenta el servicio, los horarios, las tarifas y los paquetes de descuento.

Zonas nocturnas

Mora indicó que en el caso de los cobros en horarios nocturnos se apuntó a establecer el estacionamiento tarifado en zonas “comerciales” como Villa Morra hasta Carmelitas o Las Mercedes.

“No es todo el centro ni todo el cuadrante de Villa Morra; son manzanas muy puntuales que están hoy totalmente enmarcadas como comerciales y de entretenimiento en la noche”, dijo el jefe de gabinete de la Intendencia.

Agregó que la zona del microcentro no estará afectada por el estacionamiento tarifado nocturno, apuntando a que “hay población que vive en apartamentos que no necesariamente tienen estacionamientos” y por lo tanto usan la vía pública para estacionar.

Sin embargo, Mora admitió que el estacionamiento nocturno sí afectará a residentes de zonas “mixtas” en las que colindan residencias y locales nocturnos como bares o restaurantes, como la zona de Las Mercedes, quienes deberán pagar, aunque estacionen sus vehículos en la vía pública directamente frente a sus casas.

“(El estacionamiento tarifado nocturno) está delimitado en las calles centrales que tienen mayor demanda y que colindan con locales comerciales”, dijo Mora, argumentando que Las Mercedes fue incluida “atendiendo a los reclamos de los vecinos de la presencia de cuidacoches” y afirmando que se trata de “una zona que ya de por sí genera una demanda de ordenamiento en el estacionamiento”.

Mora indicó que zonas como Las Mercedes o Villa Morra son áreas “donde la ciudad tiene una transformación con fuerte tendencia a hacerse comercial”.

“Independiente al estacionamiento tarifado, con la transición de ‘antes mi barrio era residencial y hoy tengo cafeterías que a la noche se convierten en bares’ se rompió la armonía de antaño, es un debate en sí mismo y sucede en varios puntos de la ciudad”, agregó.

Por otro lado, no se contempla aplicar estacionamiento tarifado a eventos deportivos, conciertos u otros acontecimientos masivos de ese tipo.

La tarifa

Mora explicó que la tarifa establecida de G. 4.500 por hora está establecida en el pliego de bases y condiciones presentado por Parxin hace siete años, cuando se intentó por primera vez implementar el sistema de estacionamiento tarifado con esa empresa en Asunción.

Esa tarifa, agregó, contempla “todo el paquete de inversión” por parte de la empresa, incluyendo la contratación de 450 cuidacoches como funcionarios formales del nuevo sistema de estacionamiento.

Cuidacoches

Sobre el punto de los cuidacoches, Mora indicó que -de acuerdo al censo realizado por la Municipalidad en las zonas de implementación del estacionamiento- “no sé si se llegue a 400″ contratados.

Indicó que la nómina de cuidacoches censados fue filtrada para incluir a personas que no tengan registro único del contribuyente (RUC), que no sean funcionarios de los gobiernos central o municipal y que no tengan contratos formales con empresas privadas.

Mora agregó que Parxin tiene varios puestos disponibles para estas personas, no solo los de “control en calle”.