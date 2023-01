Sólo cuatro ventiladores y un bebedero para soportar el intenso calor en albergue del IPS

La situación de los albergados del Instituto de Previsión Social (IPS) es acuciante. Los allegados a los enfermos que esperan novedades y están atentos ante cualquier necesidad de cada familiar sufren el duro verano en condiciones desfavorables.

No es la primera vez y se reiteran las precariedades. En esta ocasión una de las sondeadas por ABC manifestó que no logran refrescarse porque los cuatro ventiladores no dan abasto.

Lo ideal para ellos es que el albergue esté climatizado y por lo menos con lo mínimo para esperar. Hasta los sanitarios no se pueden usar porque no funcionan o están sucios.

Otro inconveniente es que solo existen unos pocos bancos para sentarse, pero el resto de ciertas comodidades como sillas, alguna reposera o alimentos y bebidas deben ser traídos por los propios afectados.

Incluso se quejaron del único bebedero, que es insuficiente y no tiene condición adecuada.

Problemas para detectar la enfermedad del momento: chikunguña

Otra grave denuncia que hicieron los familiares es que en el IPS Ingavi no tienen reactivos para las pruebas laboratoriales que detecten las enfermedades de chikunguña o el dengue.

Además siguen escaseando los medicamentos. Citaron que aquellos que tienen un costo elevado, son los fármacos que menos tienen los asegurados que aportan cada mes para acceder a un buen servicio de salud.

Una de las denunciantes dijo que hasta ahora gastó en el sector privado, entre G. 200.000 y 300.000 para que su paciente se pueda hacer los estudios que pedían en el IPS. Lamentan que varios de sus enfermos entran caminando, pero salen peor.

Acusan a Bataglia de preocuparse solo en participar en proselitismo

Una de las sondeadas cuestionó al titular del IPS, Dr. Vicente Bataglia, por estar más preocupado en estar en actos políticos o con los políticos que escuchar el clamor de los asegurados.

Aseguró que ellos no se merecen estar así teniendo en cuenta que se aporta mucho dinero de sus salarios. Algunas frases que lanzaron fueron: “Sufrimos con los enfermos” y “Ni a los animales no se los tiene así”.

