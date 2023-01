Mariposas blancas no se quedarían mucho tiempo en Asunción

La explosiva aparición de mariposas blancas, que causaron furor en las redes sociales, es un fenómeno muy raro y que no duraría demasiado tiempo, según explicó en comunicación con ABC Selma Van Ruymbeke, bióloga paraguaya con vasta experiencia en el estudio de estos insectos, quien actualmente realiza una maestría en entomología en Colombia.

La bióloga explica que es difícil saber el lugar exacto del que provienen, pero “podríamos pensar que empezaron una especie de migración debido a la escasez de comida”. Aseguró que “estas mariposas en estado adulto se alimentan del néctar de las flores, por lo que ante la necesidad de la misma vuelan muchos kilómetros en busca de comida”.

Esta abundancia de mariposas, explica Van Ruymbeke, “nos da a entender que tuvieron un gran éxito de sobrevivencia y que no tuvieron tantos enemigos naturales que las afectaran. También podría deberse al clima y a la temperatura que les favoreció”.

Expresó que no es necesario regular su aparición, pues son inofensivas en el área metropolitana.

“Es importante resaltar que el ciclo de vida de esta mariposa es relativamente corto, en comparación a otras especies de mariposas. Las mariposas son insectos holometábolos, lo que significa que tienen una metamorfosis completa, es decir, pasan por diferentes etapas que cambia su morfología drásticamente, estas son: huevo, larva u oruga, pupa y adulto”, destacó la experta.

Mariposas priorizarán su alimentación y su reproducción

La Ascia monuste, explicó la bióloga, “en etapa de huevo tarda en emerger aproximadamente unos 5 a 6 días, en etapa larval, se demora unos 10 días en concluir esta etapa, en la etapa de pupa se tarda otros 10 y en la etapa adulta vive aproximadamente de 10-12 días en condiciones favorables, como verán, viven muy poco en su etapa adulta, por lo que su prioridad es alimentarse, aparearse y poner huevos”.

Para la bióloga llama la atención este evento por la abundancia de las mismas, ya que este “fenómeno se ve muy raras veces, puesto que el porcentaje de sobrevivencia de las mariposas es tan solo del 2% en la naturaleza, y en este caso lo superó”, afirmó.

Con respecto a la duración de su estadía en nuestra capital la experta cree que “es un fenómeno que lo verán por muy pocos días, ya que estarían de paso buscando flores, y pronto terminarán su ciclo en la etapa adulta”.

Además, afirmó que las mariposas para establecerse en una nueva zona, debe encontrar a su planta hospedera (la planta de la cual se alimentan las orugas). “Ascia monuste se alimenta de plantas de la familia de las brassicaceae, como por ejemplo el repollo- Hacia el Chaco, he visto que estas mariposas se alimentan de una especie de planta llamada crateva tapia, por lo que si ellas no encuentran estas plantas donde están actualmente, no pondrán sus huevos y por ende el ciclo terminaría allí con ellas”, concluyó.

