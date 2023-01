Chikunguña: dónde hacerse el test y cuánto cuesta

Ya hay casi 3.000 casos de chikunguña a nivel país, según los últimos datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, se cree que el subregistro es muy elevado, por lo cual las autoridades sanitarias instan a la población a acudir a los servicios de salud ante los primeros síntomas.

¿Cuáles son los primeros síntomas de chikunguña?

Dolor de estómago,

vómitos

y fiebre alta.

Cuando aparecen esas señales de alarma, es importante que el paciente acuda al servicio de salud para la consulta y el testeo pertinente, evitando siempre la automedicación.

Lea más: Dengue y chikunguña: síntomas parecidos pero hay signos de alerta

Para el diagnóstico, el médico debe emitir una orden de análisis de sangre, considerando los síntomas y la cantidad de días transcurridos desde su aparición. El Ministerio de Salud solo le realiza las pruebas a los pacientes que cuenten con la orden médica.

¿Dónde se realizan los test?

El Ministerio de Salud realiza toma de muestras en todos los laboratorios de los servicios de salud pública, según lo confirmó el doctor Santiago Insaurralde, director de la Red Nacional de Laboratorios. La lista completa de puestos de salud y hospitales públicos se encuentra disponible en la página: www.mspbs.gov.py/donde-consulto.php.

El doctor Insaurralde hizo énfasis en que la toma de muestras se realiza en todos los laboratorios, en los horarios habilitados por cada hospital. Recalcó que necesariamente los pacientes deben pasar primero por consultorio y luego los médicos podrán guiarlos para el testeo correspondiente.

En cuanto al horario, indicó que cada hospital público tiene un horario diferente, pero mayoritariamente arrancan entre las 6:00 y las 7:00, de acuerdo a los archivos del Ministerio de Salud. Algunos cuentan con el servicio de urgencias.

Lea más: ¿Qué complicaciones neurológicas puede causar la chikunguña?

Según detalló Insaurralde, a diferencia del dengue, las muestras para chikunguña se deben derivar a los laboratorios de biología molecular para el análisis, donde también se hace el testeo para covid, por lo cual los resultados están aproximadamente en dos días.

Test de chikunguña: ¿cuánto cuesta en el sector privado?

En la mayoría de los sanatorios del sector privado se realiza un solo test de paneo para detectar las tres enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo a las consultas realizadas a algunos laboratorios de referencia, el costo ronda los G. 500.000 a G. 600.000, aproximadamente, si es que no se cuenta con ningún seguro.

Sin embargo, hay seguros médicos que no cubren este análisis específico.

En algunos sanatorios se solicita la orden médica, mientras que en otras ocasiones solo se requiere de un agendamiento.

Lea más: Dengue y chikunguña: los sitios “predilectos” del Aedes

¿Se realizan las análisis de chikunguña en IPS?

Por otra parte, según confirmaron desde prensa del Instituto de Previsión Social (IPS), los asegurados no tienen la posibilidad de realizarse el testeo para detectar chikunguña.

El jefe de prensa aclaró que los pacientes con síntomas sospechosos deben ser derivados a los hospitales del sistema de salud pública para confirmar el diagnóstico.

No obstante, realizando la consulta a través del call center, respondieron que sí se están relizando las pruebas de chikunguña a través de las consultas por Urgencia y no requiere agendamiento. Por lo cual queda la duda de si la previsional ofrece o no el servicio de diagnóstico de esta enfermedad.