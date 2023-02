Corte: gremio de abogados no ve con buenos ojos la presidencia de César Diesel

En representación del gremio de abogados, su presidente, Manuel Riera, admitió que el sector no ve con muy buenos ojos la asunción del ministro César Diesel al cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Supuestamente, Diesel no dejó una buena imagen en el gremio de juristas, debido a que en la oportunidad en que fue presidente de la máxima instancia judicial, anteriormente, nunca aceptó reunirse con los abogados organizados.

Según Manuel Riera, durante todo el año en que César Diesel estuvo en la presidencia de la Corte, le pidieron cita, pero él nunca se reunió con ellos. “Los propios ministros le pidieron y no consideró relevante reunirse con los gremios”, recordó Riera.

Analizó que en cuanto al gremio de la abogacía, trasladar consultas será un problema con la nueva presidencia, “a menos que Diesel recupere el diálogo con los gremios”.

“Le impusieron aceptar el resultado”

Por otro lado, Riera mencionó que les llamó mucho la atención que el ministro Eugenio Giménez Rolón se adelantó y pidió que no lo tengan en cuenta para la vicepresidencia segunda, pero de todos modos lo votaron.

Sobre el punto, Riera señaló que les llamó la atención que le “impusieran a Giménez Rolón el deber de aceptar el resultado, cuando había dicho que no le interesaba el cargo”.

“Puedo decidir postularme, pero no me pueden imponer”, enfatizó.

Movidas tienen un objetivo, estiman

Añadió que en esta movida ellos ven otro trasfondo. “Hay una norma orgánica de la Corte que impide al elegido volver a ser reelecto al periodo siguiente. Si se acepta que Eugenio Giménez fue elegido y renunció, no me extrañaría que el año que viene le planteen la incompatibilidad. Es decir, le van a decir que no puede ser presidente de la Corte porque fue vice un segundo y renunció”, vaticinó Manuel Riera.

Lamentó entre otras cosas que entre los ministros se percibe “un trasfondo interno, una discusión que no tiene acuerdo. Los equipos están divididos”. “Hay una cuestión política al interior que no está resuelta y que tiene que ser considerada con la salida de Antonio Fretes y los escándalos del año pasado”, subrayó.

Preocupa independencia del Poder Judicial

Agregó que si este trasfondo tiene tinte político vinculado o no con el ministro Antonio Fretes, “es un tema relevante porque se pone en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, que no es un tema menor”, puntualizó.

Por otro lado, Riera resaltó que el doctor Alberto Martínez Simón, quien acaba de entregar la vicepresidencia primera, “no tendría incompatibilidades para ser presidente de la Corte el año que viene”.